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Gdje je i zašto ne igra Nikola Jović?

Gdje je i zašto ne igra Nikola Jović?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nikola Jović nije igrao protiv Jute, a trener Spolstra objašnjava njegovu trenutnu situaciju u timu.

zasto nikola jovic ne igra za majami Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Srpski reprezentativac Nikola Jović ni prethodne večeri nije igrao za Majami Hit. Odigrao je sedam od 11 utakmica Majamija ove sezone, a tri od posljednje četiri nije ni ulazio u igru, pošto ga Erik Spolstra nije vidio kao igrača koji može da pomogne njegovom timu i ostavio ga je bez minuta.

Jović je tako presjedio čitav meč protiv Jute (115:109 za Majami) i polako je ispao iz rotacije čiji je do skoro bio standardni dio, bar kada bi bio zdrav, tako da djeluje da ove sezone teško da može opet da natjera Spolstru na povjerenje.

Šta je trener rekao Joviću?

Pošto mladi srpski košarkaš Nikola Jović šansu dobija na kašičicu, i djeluje da će to sve biti manje i manje, trener Erik Spolstra poslao mu je poruku koja nije pretjerano ohrabrujuća. Praktično mu je rekao da će igrati kada ne bude mogao najbolji igrač tima Janis Adetokunbo, a to se zaista rijetko dešava: "Nikola Jović će imati svoje momente. To je moglo da bude i večeras samo da Janis Adetokunbo nije igrao. To bi bio Jović", rekao je Spolstra koji je iz tima sklonio i Tima Hardaveja Džunior, a Endrjua Viginsa jedva da je koristio.

Inače, Jović ove sezone ima prosjek od 12,2 minuta po utakmici, pet minuta kraće nego lani, pa postiže 2.4 poena po susretu uz 30 odsto šuta. Bilježi i 2,6 skokova i po jednu asistenciju.

Dodajmo i to da je u pobjedi Majamija prvi strijelac bio upravo Adetokunbo sa 30 poena i 11 skokova, a na drugoj strani Piterson je dao 25. U timu Jute ponovo nije bilo Jusufa Nurkića koji zbog povrede noge nije igrao od početka sezone i ne zna se još kada će na teren.

Šta je s Jovićevim ugovorom?

Izvor: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Jović je prošle godine dobio novi ugovor u Majamiju i zaradiće 62.400.000 dolara za još četiri sezone, a zbog specifične situacije nije mogao da bude trejdovan. Jović je inače drugi najmlađi igrač u istoriji Majami Hita poslije Dorela Rajta. Srpski reprezentativac je debitvao sa 19 godina i 139 dana.

I dalje ima tek 23 godine, najbolje se snalazi kao krilni centar, a Majami ga je doveo u NBA iz Mege kao 27. pika na NBA draftu 2022. godine i još nije dočekao sezonu sa više od 50 utakmica zbog povreda.

NBA rezultati 11. novembar:

  • Njujork - Milvoki 117:85
  • Filadelfija - Boston 101:123
  • Finiks - L.A. Klipers 133:110
  • Juta - Majami 109:115
  • Sakramento - Orlando 100:107
  • Portland - Oklahoma (u toku)

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00:08
Nikola Jović dao koš s pola terena
Izvor: X/@NBA
Izvor: X/@NBA

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Jović Majami NBA liga

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