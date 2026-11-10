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Dok Rivers javno izvrijeđao Janisa Adetokumba, pa uputio izvinjenje: "Mrzim što je ovako ispalo, pozvao sam ga"

Dok Rivers javno izvrijeđao Janisa Adetokumba, pa uputio izvinjenje: "Mrzim što je ovako ispalo, pozvao sam ga"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dok Rivers se izvinio Janisu Adetokumbu zbog svojih komentara o njegovoj igri, ističući da je to bio kompliment.

Dok rivers izvrijedjao janisa adetokumba Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Bivši trener Milvoki Baksa Dok Rivers (65) stupio je u kontakt sa Janisom Adetokumbom (31) iz Majamija da bi mu se izvinio za primjedbu koju je iznio o njemu u podkastu kod Bila Simonsa. Tom prilikom je rekao da Grk "nema nužno super-koeficijent inteligencije za košarku" i da igra tako što u napadu samo gura "nizbrdo" i koristi "silu i silu".

Rivers je i Adetokumbu i američkim medijima naknadno objasnio da je htio da kaže da Adetokumbo nema istančan osjećaj za igru i za korišćenje svojih prednosti, a ne da nema super-koeficijent inteligencije.

"Govorio sam da je on jedan od najzanimljivijih momaka", rekao je Rivers. "On pravi nevjerovatna dodavanja, ali mu ponekad sila sa kojom igra stoji na putu njegovog osjećaja za igru. To sam rekao kao kompliment. Mrzim što je ovako ispalo i osjećam se loše. Izvinjavam se zbog toga što sam negativno skrenuo pažnju. Ne pokušavam da budem smetnja".

"To nije bila moja poenta o Janisu"

Izvor: Kelsey Grant / Getty images / Profimedia

  Rivers, koji je ove godine otišao u penziju, takođe je rekao tokom podkasta da Adetokumba "nije bilo lako" trenirati. Ni to nije mislio kao omalovažavanje, već kao pohvalu.

"Poenta koju sam pokušavao da napravim je ta da kad god imate sjajnog igrača, morate da uklopite tim oko tog sjajnog igrača", rekao je Rivers, NBA šampion kao trener Boston Seltiksa 2008.

"To je poenta koju sam pokušavao da napravim. Nije uvijek lako. To je kompliment. Bio sam uspješan i neuspješan u tome. Ali vaš posao je da stvorite najbolji tim koji možete oko tog sjajnog igrača i njegovih talenata."

Adetokumbo ostao bez teksta

Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Rivers, koji je ove godine otišao u penziju, takođe je rekao tokom podkasta da Adetokumba "nije bilo lako" trenirati. Ni to nije mislio kao omalovažavanje, već kao pohvalu.

"Poenta koju sam pokušavao da napravim je ta da kad god imate sjajnog igrača, morate da uklopite tim oko tog sjajnog igrača", rekao je Rivers, NBA šampion kao trener Boston Seltiksa 2008.

"To je poenta koju sam pokušavao da napravim. Nije uvijek lako. To je kompliment. Bio sam uspješan i neuspješan u tome. Ali vaš posao je da stvorite najbolji tim koji možete oko tog sjajnog igrača i njegovih talenata."

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Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Dok Rivers Janis Adetokumbo NBA liga

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