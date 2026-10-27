"Nije tako zabavno igrati sa Janisom": Osvojio titulu sa Grkom, pa ga javno isprozivao

Džef Tig je sa Milvokijem i Janisom Adetokumbom osvojio titulu, a sad je javno prozvao grčkog asa.

Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Janis Adetokumbo je jedan od najdominantnijih igrača u NBA ligi. Otišao je u Majami da proba da osvoji titulu, ali im tamo ne ide. Muče se, upisali su tri poraza u isto toliko mečeva, a o svemu tome je pričao njegov nekadašnji saigrač Džef Tig.

"Mislio sam da će Janis u Majamiju da ima drugačiji stav, da će da dođe sa razmišljanjem 'došao sam jer želim da pobedim'. U stilu da možda može da uključi sve saigrače i da im pomogne da igraju bolje u defanzivi", počeo je Tig.

Zatim je kritikovao i trenera Erika Spolstru.

"Način na koji Hit igra odbranu je užasno. Ne bih da zvuči kao nepoštovanje prema Spolstri, sjajan je trener, ali njihov plan igre. Gledam i pitam se - šta pobogu radite? Nije to razlog zbog kog ste bili posebni. Janis mora da promijeni način igre", objašnjava Tig.

"Nije zabavno igrati sa Janisom"

Jeff Teague CALLS OUT Giannis and Erik Spoelstra “I thought Giannis was going to have a different attitude like ‘I’m going here because I want to win. So I might be a 25,8,8 guy.’ Not a 35,8,8 guy. Like ‘I might get all these dudes involved and lock in on defense.’ The way they play defense is terrible. No disrespect to Spoelstra, he a great coach but their game plans, I’m like, what are y’all doing? That’s not what makes you special.They can be decent, but Giannis got to change the way he play. It WAS NOT fun playing with Giannis. Doesn’t mean he’s not a great player, but he’s a very tough player to play with. Jrue Holiday is only guy I’ve seen have success with him. If you a dominant on ball PG, Trae Young could never play with Giannis. Dame don’t play well with Giannis, Ja Morant wouldn’t play well with Giannis” — Heat Central (@TheHeatCentral)October 26, 2026

Tig je u Milvokiju igrao sa Adetokumbom i zajedno su osvojili titulu. Ali, tvrdi da se tamo nije tako lijepo proveo.

"Nije bilo tako zabavno igrati sa Janisom. Ne znači to da on nije sjajan igrač, samo da je teško igrati sa njim. Džru Holidej je bio jedini igrač koji je sa njim imao uspjeh. Ako ste plejmejker koji mora da ima loptu u rukama, onda je to problem. Trej Jang, Demijen Lilard, Dža Morant, niko od njih ne bi mogao da igra sa Janisom", zaključio je Tig.

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