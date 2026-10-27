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"Nije tako zabavno igrati sa Janisom": Osvojio titulu sa Grkom, pa ga javno isprozivao

"Nije tako zabavno igrati sa Janisom": Osvojio titulu sa Grkom, pa ga javno isprozivao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Džef Tig je sa Milvokijem i Janisom Adetokumbom osvojio titulu, a sad je javno prozvao grčkog asa.

Bivši saigrač o Janisu Adetokumbu Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Janis Adetokumbo je jedan od najdominantnijih igrača u NBA ligi. Otišao je u Majami da proba da osvoji titulu, ali im tamo ne ide. Muče se, upisali su tri poraza u isto toliko mečeva, a o svemu tome je pričao njegov nekadašnji saigrač Džef Tig.

"Mislio sam da će Janis u Majamiju da ima drugačiji stav, da će da dođe sa razmišljanjem 'došao sam jer želim da pobedim'. U stilu da možda može da uključi sve saigrače i da im pomogne da igraju bolje u defanzivi", počeo je Tig.

Zatim je kritikovao i trenera Erika Spolstru.

"Način na koji Hit igra odbranu je užasno. Ne bih da zvuči kao nepoštovanje prema Spolstri, sjajan je trener, ali njihov plan igre. Gledam i pitam se - šta pobogu radite? Nije to razlog zbog kog ste bili posebni. Janis mora da promijeni način igre", objašnjava Tig.

"Nije zabavno igrati sa Janisom"

Tig je u Milvokiju igrao sa Adetokumbom i zajedno su osvojili titulu. Ali, tvrdi da se tamo nije tako lijepo proveo.

"Nije bilo tako zabavno igrati sa Janisom. Ne znači to da on nije sjajan igrač, samo da je teško igrati sa njim. Džru Holidej je bio jedini igrač koji je sa njim imao uspjeh. Ako ste plejmejker koji mora da ima loptu u rukama, onda je to problem. Trej Jang, Demijen Lilard, Dža Morant, niko od njih ne bi mogao da igra sa Janisom", zaključio je Tig.

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Tagovi

Janis Adetokumbo košarka NBA liga

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