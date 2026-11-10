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"Primila sam Jokićev udarac i opet bih sve isto": Javila se novinarka koja je iznervirala Nikolu

"Primila sam Jokićev udarac i opet bih sve isto": Javila se novinarka koja je iznervirala Nikolu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kejti Vindž se oglasila nakon razgovora sa Nikolom Jokićem, ističući da bi ponovo postavila pitanje koje ga je izbacilo iz takta.

"Primila sam Jokićev udarac i opet bih sve isto": Javila se novinarka koja je iznervirala Nikolu Izvor: YouTube/9NEWS/Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Američka novinarka Kejti Vindž oglasila se poslije neprijatnog razgovora sa Nikolom Jokićem u hali Hjuston Roketsa. Poslije iscprljujućeg meča i bolnog poraza, ona je pitala Jokića očigledno - u čemu je problem sa ofanzivnim skokovima Denvera. Odgovorio je ciničnim: "Hajde, hajde, molim vas...".

Poslije prospavane noći, Kejti Vindž se oglasila i rekla da bi sve uradila isto.

"Nekada morate da postavite glupo pitanje, jer želite da čujete kako igrač objašnjava ono što je najjednostavnije moguće. Primila sam ovdje udarac i uradila bih to opet, ali postoji razlog zbog kojeg sam pitala baš tako kako sam pitala", kazala je ona.

Jokić bio nervozan i umoran

Ne samo što je igrao 39 minuta protiv Hjustona, već je samo dan prije toga Jokić proveo šest sati u zatvorenom avionu na aerodromu u Meksiko Sitiju, pa se u zoru vratio nazad u hotel. Denver Nagetsi prošli su pravu logističku agoniju uoči leta za Hjuston i to je iscrpelo sve u timu.

Ipak, Jokić je rekao da nije ni pomislio da posluša savjet trenera da odmori i preskoči meč protiv Roketsa. "Na kraju krajeva, plaćeni smo da igramo. Mislim da se to pitanje uopšte ni ne postavlja", kazao je Jokić poslije pada svog tima na skor 5-4.

Ko je Kejti Vindž?

  Kejti Vindž je bivša košarkašica i reporterka regionalne sportske TV mreže u Koloradu, "Altitud ports". Svojevremeno je igrala koledž košarku za Ilinoj Stejt univerzitet i veoma je cijenjena i praćena među navijačima Denver Nagetsa.

Vindž izvještava o Nagetsima od 2018. godine, a 2019. je postala prva analitičarka u istoriji franšize Denver Nagets. Od početka ove sezone ima ulogu glavnog stručnog komentatora. Magistrirala je sportsko novinarstvo.

Bonus video: Pogedajte napet razgovor Jokića i Kejti Vindž

Pogledajte

02:31
Nikola Jokić izjava posle Denver - Hjuston
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Jokić NBA liga

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