Kejti Vindž se oglasila nakon razgovora sa Nikolom Jokićem, ističući da bi ponovo postavila pitanje koje ga je izbacilo iz takta.
Američka novinarka Kejti Vindž oglasila se poslije neprijatnog razgovora sa Nikolom Jokićem u hali Hjuston Roketsa. Poslije iscprljujućeg meča i bolnog poraza, ona je pitala Jokića očigledno - u čemu je problem sa ofanzivnim skokovima Denvera. Odgovorio je ciničnim: "Hajde, hajde, molim vas...".
Poslije prospavane noći, Kejti Vindž se oglasila i rekla da bi sve uradila isto.
"Nekada morate da postavite glupo pitanje, jer želite da čujete kako igrač objašnjava ono što je najjednostavnije moguće. Primila sam ovdje udarac i uradila bih to opet, ali postoji razlog zbog kojeg sam pitala baš tako kako sam pitala", kazala je ona.
Jokić bio nervozan i umoran
Ne samo što je igrao 39 minuta protiv Hjustona, već je samo dan prije toga Jokić proveo šest sati u zatvorenom avionu na aerodromu u Meksiko Sitiju, pa se u zoru vratio nazad u hotel. Denver Nagetsi prošli su pravu logističku agoniju uoči leta za Hjuston i to je iscrpelo sve u timu.
Ipak, Jokić je rekao da nije ni pomislio da posluša savjet trenera da odmori i preskoči meč protiv Roketsa. "Na kraju krajeva, plaćeni smo da igramo. Mislim da se to pitanje uopšte ni ne postavlja", kazao je Jokić poslije pada svog tima na skor 5-4.
Ko je Kejti Vindž?
"Primila sam Jokićev udarac i opet bih sve isto": Javila se novinarka koja je iznervirala Nikolu
Kejti Vindž je bivša košarkašica i reporterka regionalne sportske TV mreže u Koloradu, "Altitud ports". Svojevremeno je igrala koledž košarku za Ilinoj Stejt univerzitet i veoma je cijenjena i praćena među navijačima Denver Nagetsa.
Vindž izvještava o Nagetsima od 2018. godine, a 2019. je postala prva analitičarka u istoriji franšize Denver Nagets. Od početka ove sezone ima ulogu glavnog stručnog komentatora. Magistrirala je sportsko novinarstvo.
Bonus video: Pogedajte napet razgovor Jokića i Kejti Vindž
(MONDO)