Džaba tebi Jokiću i ove sulude brojke: Kad pogleda s kim igra, nema tu nikakve šanse

Još jedna odlična partija Nikole Jokića i Džamala Mareja odlazi u nepovrat, njih dvojica sami igraju u Denveru i nemaju nikakvu pomoć.

Izvor: Ashley Landis/AP

Denver Nagetsi nastavili su da igraju po sistemu toplo-hladno i prethodne noći zabilježili su još jedan poraz u NBA ligi. Ovog puta bolji od Denvera bio je Hjuston (110:100), a utisak je da ekipa iz Kolorada niti jednog trenutka nije imala ozbiljnu šansu da dobije ovu utakmicu i sve vrijeme je bila u deficitu.

Tako je još jedna sjajna noć Nikole Jokića otišla u nepovrat, pošto svi ostali njegovi saigrači, sem Džamala Mareja, igraju baš loše ove sezone i to se osjeti na svakoj utakmici Denvera koja može da ode u jednom ili drugom smjeru. Zato imaju skor 5-4.

Kako je odigrao Jokić?

Ponovo je srpski košarkaš imao brojke koje rijetko ko u NBA ligi može da sanja. Upisao je 25 poena, čak 16 skokova i devet asistencija, uz visok procenat šuta (11/21). Interesantno je da su četiri promašaja od ukupno deset bila za tri poena, koji ga jedini ne služi ove sezone. Da su mu saigrač bili iole precizniji, zabilježio bi još jedan tripl-dabl, ali je ovo ko zna koja partija po redu u kojoj mu je falila jedna asistencija ili skok.

Osim njega igrao je samo još Džamal Marej, možda i najbolji igrač Nagetsa ove sezone. Upisao je Marej 38 poena (14/23 iz igre), dok se nije istakao u drugim segmentima igre. Niko više od igrača Denvera nije bio dvocifren, najbliži tome bio je Kem Džonson sa osam poena. I to sve govori o Nagetsima.

Igrao i Bogdan Bogdanović

S druge strane Hjuston je imao znatno bolje "raspoređene" poene i kod njega je prednjačio Kevin Durent sa 23 poena, 12 skokova i osam asistencija. Još 20 je dodao "bejbi Jokić" - Alperen Šengun, imao je i 11 skokova i osam asistencija, Džabari Smit još 14, pa Vanflit i Šepard po 12...

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović je sa klupe doprinio sa osam poena (dvije pogođene trojke) za nešto manje od 12 minuta na parketu.

NBA rezultati 10. novembar: