Vanredno stanje u Denveru: Promijenjen status Nikole Jokića i još pet igrača

Da li će srpski košarkaš Nikola Jokić igrati protiv Hjustona?

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Denver Nagetsi imaju velike probleme pred meč sa Hjustonom koji je na programu u noći između ponedjeljka i utorka od 2.30. Nakon utakmice koju su odigrali u Meksiku, tim iz Kolorada je [pogođen zdravstvenim problemima], među kojima je i trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić.

Nekoliko sati pred utakmicu stižu povoljne vijesti, ali i dalje nije potvrđeno da će srpski as igrati. Nagetsi sada Jokića, Brauna, Derozana, Gordona, Mareja i Džonsona navode kao "vjerovatne" za duel u Hjustonu, dok je jedino Džulijan Stroter definitivno otpao iz konkurencije.

Šta je sa igračima Denvera?

Kako su objavili iz Denvera, Nikola Jokić je zaradio istegnuće desnog lakta na utakmici protiv Indijane u Meksiku, na kojoj je igrao 36 minuta i postigao 19 poena, 13 skokova uz 8 asistencija. Osim njega, probleme je prijavilo još nekoliko startera.

Džamal Marej je osjetio probleme sa lijevom cjevanicom, Kristijana Brauna boli list lijeve noge, a uz to je i bolestan, dok Eron Gordon ima problem sa leđima. Kameron Džonson takođe muku muči sa leđima, a Demar Derouzan ima grčeve u donjem dijelu leđa.

Drama na aerodromu

Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Denver Nagetsi su pobijedili Indijana Pejserse na meču odigranom u Meksiko Sitiju, a onda je uslijedila prava drama na aerodromu. Let je kasnio čak 15 sati i jedva su stigli u Hjuston gdje igraju naredni meč.

Igrači sada osim muka sa povredama imaju i umor zbog pomenutih komplikacija. Vidjećemo kako će Nagetsi izaći na kraj sa ovom situacijom, ali očigledno je u planu da zaigraju svi osim Strotera.

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(MONDO)