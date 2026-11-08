logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jokić ostao bez tripl-dabla zbog saigrača: Denver slavio u Meksiku

Nikola Jokić ostao bez tripl-dabla zbog saigrača: Denver slavio u Meksiku

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić bio je na pragu novog tripl-dabla, ali njegovi saigrači ga nisu ispratili u tome u pobjedi Denvera u Meksiku

Nikola Jokić dabl-dabl u pobjedi Denvera Izvor: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Nikola Jokić je vodio Denver do pobede u Meksiku. Pala je Indijana na meču koji je odigran u Meksiko Sitiju - 114:102. Bio je srpski centar nadomak novog tripl-dabla, ali saigrači ga u tome nisu ispratili. Meč je završio sa dabl-dabl učinkom - 19 poena, 13 skokova, 8 asistencija.

Nije ovo bila pretjerano efikasna utakmica ni za srpskog asa, ni za njegove saigrače, detalj koji se rijetko viđa je da niko nije prebacio 20 datih poena u pobjedničkom timu. Iza Jokića bili su Kameron Džonson sa 18 i Džamal Marej sa 16 poena.

Na drugoj strani se istakao Paskal Sijakam sa 23 poena, dok je Ivica Zubac uz 10 imao i 12 skokova. Imala je publika šta da vidi, posebno kada su u pitanju blokade i neke veoma lijepe asistencije, tako da je 20.000 navijača moglo da uživa u Meksiku.

U narednom meču Denver gostuje Hjustonu i Bogdanu Bogdanoviću, dok Pejsersi idu u Dalas.

Rezultati:

  • Denver - Indijana 114:102
  • Atlanta - Bruklin 124:121
  • Klivlend - Njujork 97:109
  • Oklahoma - Vašington 114:75
  • Golden Stejt - Orlando 126:119 (produžetak)
  • Finiks - Hjuston 102:99
  • Portland - San Antonio 103:125

Tagovi

Denver Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC