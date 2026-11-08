Nikola Jokić ostao bez tripl-dabla zbog saigrača: Denver slavio u Meksiku

Nikola Jokić bio je na pragu novog tripl-dabla, ali njegovi saigrači ga nisu ispratili u tome u pobjedi Denvera u Meksiku

Izvor: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Nikola Jokić je vodio Denver do pobede u Meksiku. Pala je Indijana na meču koji je odigran u Meksiko Sitiju - 114:102. Bio je srpski centar nadomak novog tripl-dabla, ali saigrači ga u tome nisu ispratili. Meč je završio sa dabl-dabl učinkom - 19 poena, 13 skokova, 8 asistencija.

Nije ovo bila pretjerano efikasna utakmica ni za srpskog asa, ni za njegove saigrače, detalj koji se rijetko viđa je da niko nije prebacio 20 datih poena u pobjedničkom timu. Iza Jokića bili su Kameron Džonson sa 18 i Džamal Marej sa 16 poena.

Na drugoj strani se istakao Paskal Sijakam sa 23 poena, dok je Ivica Zubac uz 10 imao i 12 skokova. Imala je publika šta da vidi, posebno kada su u pitanju blokade i neke veoma lijepe asistencije, tako da je 20.000 navijača moglo da uživa u Meksiku.

U narednom meču Denver gostuje Hjustonu i Bogdanu Bogdanoviću, dok Pejsersi idu u Dalas.

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