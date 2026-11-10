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Denver u panici: "Niko ne može da garantuje da Jokić ostaje"

Denver u panici: "Niko ne može da garantuje da Jokić ostaje"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jokić će na kraju sezone razmotriti potpisivanje novog ugovora.

Da li će Nikola Jokić produžiti ugovor sa Denverom Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Više niko nije siguran da li će Nikola Jokić ostati u Denver Nagetsima i poslije ljeta 2027. godine kada će postati slobodan agent. Iako je on jasno pokazao posvećenost klubu i rekao kako još uvijek nije potpisao produženje ugovora kako bi na kraju sezone izborio "super maks" ugovor, u NBA ligi se može čuti da to više nije konačna odluka.

NBA insajder Tim Kavakami sa portala "Atletik" kaže da je u ovom trenutku neizvjesno da li će trostruki MVP NBA lige razmotriti potpisivanje višegodišnjeg ugovora sa Nagetsima.

"Već neko vrijeme čujem priče o tome. To je otvorena opcija. Zaista otvorena opcija. Veoma je vjerovatno da će se vratiti u Denver, ali to je i dalje otvorena opcija", rekao je Kavakami i poentirao:

"Ništa ne garantuje da će se on vratiti i potpisati dugoročno produženje ugovora sa Denverom."

Zašto Jokić nije potpisao?

Jokić je na kraju pretprošle sezone imao mogućnost da potpiše produženje ugovora na tri godine, vrijedno 200 miliona dolara, a potom je odbio i ponudu  za produženje na četiri godine, vrijednu 278 miliona dolara prošle sezone. Srpski as je rekao da je u pitanju "čist biznis" i da je cilj da obezbijedi pravo na potpisivanje istorijskog, petogodišnjeg "supermaks" ugovora.

Taj ugovor bi mogao da vrijedi između 359,5 i 388 miliona dolara, pri čemu bi Jokiću u petoj sezoni donio nevjerovatnih 80 miliona dolara, ako ne i više.

Iako je Jokić izrazio posvećenost Nagetsima i pravo čudo bi bilo da napusti Kolorado, mnogi timovi sada pomno prate njegovu situaciju u Denveru. Najglasnije se govori o interesovanju Golden Stejta, koji na radaru imaju još nekoliko superzvijezda.

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Nikola Jokić Denver

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