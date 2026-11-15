Nikola Jović dobio je 11 minuta u pobjedi Majamija protiv Detroita u NBA ligi.

Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Nikola Jović ne dobija toliko šansi za dokazivanje u Majamiju. Prethodne tri utakmice je odgledao sa klupe, pa je u pobjedi protiv Detroita (137:117) zaigrao. Erik Spolstra mu je dao 11 minuta na parketu.

Srpski košarkaš je proveo oko sedam minuta u drugoj četvrtini i oko četiri u četvrtoj. Za to vrijeme je upisao dva poena (0/1 za dva, 0/1 za tri, 2/2 sa penala), uz dvije asistencije, jedan skok i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Vidi opis Nikola Jović konačno zaigrao za Majami: Da li je ovo znak pomirenja ili je vrijeme za odlazak? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zanimljiv je i podatak da je Majami na ovom meču imao čak 14 blokada, jednu manje od rekorda franšize. Do trijumfa su ih predvodili Janis Adetokumbo (34, 14sk, 8as) i Klej Tompson (26, 6/11 za tri). Na drugoj strani je Kejd Kaningem dao 33 poena.

Kada je srpski reprezentativac u pitanju već neko vrijeme se spekuliše o njegovom odlasku i potencijalnim trejdovima. Da li je ova minutaža znak da je došlo do pomirenja i da će više igrati ili je vrijeme za novi klub? Vrijeme će pokazati...

Giannis Antetokounmpo and Nikola Jović protect the rimDENIED TWICE https://t.co/b6oXKp7Tfa — ClutchPoints (@ClutchPoints)November 15, 2026

Rezultati:

Nju Orleans - Denver 108:116

Klivlend - Dalas 127:117

Memfis - Bruklin 129:110

Majami - Detroit 137:117

Minesota - Čikago 106:117

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