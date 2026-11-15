Jokić i Marej ušli u istoriju NBA lige: Denver pobijedio, uz rekord koji niko nikad nije upisao

Nikola Jokić i Džamal Marej su u pobjedi Denvera protiv Pelikansa ispisali istoriju NBA lige.

Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Denver je na četiri gostovanja upisao tri pobjede, jedino im je izmakao Hjuston. U Nju Orleansu su pobijedili Pelikanse - 116:108. Na toj utakmici su Nikola Jokić i Džamal Marej ispisali istoriju NBA lige. Postali su prvi tandem ikada koji je upisao 1000+ asistencija jedan drugom još od kada se ta statistika vodi, iz sezone 1997/98.

Zaista nevjerovatan podatak za srpsko/kanadski tandem. Jokić je u ovom meču bio blizu tripl-dabl učinka. Završio je susret sa 26 poena, 10 asistencija, 8 skokova i 3 ukradene lopte. Džamal ga je pratio sa 23 poena, 9 asistencija, 7 skokova i dvije blokade. Na drugoj strani je Zajon Vilijamson bio najbolji sa 24 poena.

Nagetsi su u većem dijelu meča kontrolisali tempo, igrali baš onako kako žele i kada su početkom posljednjeg kvartala došli do dvocifrenog plusa (95:82) bilo je jasno kako će se meč završiti.

NIKOLA JOKIĆ AND JAMAL MURRAY MADE MAJOR HISTORY TONIGHT.They are the FIRST pair of teammates since tracking began in 1997-98 to record 1,000+ assists to each other Jokić in DEN's W: 26p, 8r, 10a, 3sMurray in DEN's W: 23p, 7r, 9a, 2b https://t.co/h0TxxKdcAl — NBA (@NBA)November 15, 2026

Sada su sedmi na zapadu sa skorom 7-4, dok je Nju Orleans na 12. poziciji sa 4-10.

Ko je kome više asistirao?

Nikola Jokić ➡️ Jamal Murray: 1,001 assistsJamal Murray ➡️ Nikola Jokić: 1,086 assists https://t.co/hgXqPKwBw2 — NBA.com/Stats (@nbastats)November 15, 2026

Prema zvaničnoj statistici Nikola Jokić je Džamalu Mareju asistirao 1.001 put, dok je Marej uposlio Jokića 1.086 puta. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito.

Ovaj podatak dodatno dobija na značaju kada se zna da je kroz istoriju bilo nekih nevjerovatnih tandema i igrača koji su dominirali dugo. I pored svega toga, niko nikada nije uspio da dođe do ovakvih brojki.

Rezultati:

Nju Orleans - Denver 108:116

Klivlend - Dalas 127:117

Memfis - Bruklin 129:110

Majami - Detroit 137:117

Minesota - Čikago 106:117

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