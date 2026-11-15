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Jokić i Marej ušli u istoriju NBA lige: Denver pobijedio, uz rekord koji niko nikad nije upisao

Jokić i Marej ušli u istoriju NBA lige: Denver pobijedio, uz rekord koji niko nikad nije upisao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić i Džamal Marej su u pobjedi Denvera protiv Pelikansa ispisali istoriju NBA lige.

Jokić i Marej ispisali istoriju NBA lige Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Denver je na četiri gostovanja upisao tri pobjede, jedino im je izmakao Hjuston. U Nju Orleansu su pobijedili Pelikanse - 116:108. Na toj utakmici su Nikola Jokić i Džamal Marej ispisali istoriju NBA lige. Postali su prvi tandem ikada koji je upisao 1000+ asistencija jedan drugom još od kada se ta statistika vodi, iz sezone 1997/98.

Zaista nevjerovatan podatak za srpsko/kanadski tandem. Jokić je u ovom meču bio blizu tripl-dabl učinka. Završio je susret sa 26 poena, 10 asistencija, 8 skokova i 3 ukradene lopte. Džamal ga je pratio sa 23 poena, 9 asistencija, 7 skokova i dvije blokade. Na drugoj strani je Zajon Vilijamson bio najbolji sa 24 poena.

Nagetsi su u većem dijelu meča kontrolisali tempo, igrali baš onako kako žele i kada su početkom posljednjeg kvartala došli do dvocifrenog plusa (95:82) bilo je jasno kako će se meč završiti.

Sada su sedmi na zapadu sa skorom 7-4, dok je Nju Orleans na 12. poziciji sa 4-10.

Ko je kome više asistirao?

Prema zvaničnoj statistici Nikola Jokić je Džamalu Mareju asistirao 1.001 put, dok je Marej uposlio Jokića 1.086 puta. Zvuči nevjerovatno, ali je istinito.

Ovaj podatak dodatno dobija na značaju kada se zna da je kroz istoriju bilo nekih nevjerovatnih tandema i igrača koji su dominirali dugo. I pored svega toga, niko nikada nije uspio da dođe do ovakvih brojki.

Rezultati:

  • Nju Orleans - Denver 108:116
  • Klivlend - Dalas 127:117
  • Memfis - Bruklin 129:110
  • Majami - Detroit 137:117
  • Minesota - Čikago 106:117

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Tagovi

Nikola Jokić Džamal Marej košarka NBA liga Denver

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