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Koga ste otpisali? Nikola Jokić odigrao skoro savršen meč, opet je onaj stari

Koga ste otpisali? Nikola Jokić odigrao skoro savršen meč, opet je onaj stari

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić se vratio u formu i odigrao sjajnu utakmicu protiv Memfisa, postigavši 27 poena i blistajući u pobjedi Denvera.

Nikola Jokić odigrao sjajanmeč za Denver Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić ponovo je onaj "stari" i odigrao je jednu od najboljih utakmica ove sezone. Imao je Jokić velikih problema kako ofanzivno, tako i defanzivno, proglašavali su ga mnogi za košarkaša koji više ne može da se vrati na stari nivo, međutim Somborac je opet prethodne noći sve razuvjerio i opet je pokazao da je među najboljima na svijetu.

U tijesnoj pobjedi Denvera na gostovanju protiv Memfisa (123:118), Jokić je odigrao ključnu ulogu i malo je falilo da opet zabilježi tripl-dabl. Ostao je "kratak" dvije asistencije, ali neće o tome pretjerano razmišljati - najvažnija je pobjeda za skor 6-4.

Kako je odigrao Nikola Jokić?

S obzirom na to da znamo koliko ga je mučio šut do sada - Jokić je ovoga puta bio izvrstan. Zabilježio je 27 poena (10/16 iz igre), a imao je i 11 skokova i osam asistencija. Takođe, zabilježio je po ukradenu loptu i blokadu, a za 37 minuta na parketu izgubio je samo jednu loptu, što zvuči prosto nevjerovatno.

Nikola Jokić protiv Memfisa
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Osim njega, blistao je i Džamal Marej, koji je 17 od 30 svojih poena postigao u posljednjoj četvrtini, a odličan meč konačno smo vidjeli i od Kema Džonsona (23 poena). Upravo je on pogodio trojku na Jokićev pas, na minut do kraja za 120:113.

Denver je inače u više navrata uspijevao da "odbije" Memfis, posljednji put na 6,9 sekundi do kraja kada je Kameron Buzer, sin čuvenog Karlosa Buzera, promašio šut za tri poena kojim je domaćin mogao da poravna rezultat. Na kraju je "ruki" stao na 13 poena, a od njega je bilo nekoliko efikasnijih igrača - lideri su bili Taj Džerom i Džejlen Vels sa po 22 poena, Kem Spenser i Sedrik Kauard dali su po 15, a Džeremi Grant još 14. Nedovoljno za pobjedu.

NBA rezultati 12. novembar:

  • Indijana - Vašington 114:101
  • Njujork - Klivlend 107:115
  • Toronto - Boston 93:98
  • Čikago - San Antonio 119:124
  • Memfis - Denver 118:123
  • Milvoki - L.A. Lejkers 112:123
  • Nju Orleans - Bruklin 111:145
  • Juta - Orlando 108:123
  • Hjuston - Golden Stejt 115:108
  • Portland - Oklahoma 118:108

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Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver

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