Atalanta se probudila pred Borac! Bivši napadač Zvezde donio pobjdu "boginji"! (VIDEO)

Nikola Krstović postigao je odlučujući gol za Atalantu u pobjedi nad Moncom rezultatom 1:0 u 11. kolu Serije A.

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Fudbaleri Atalante pobijedili su Moncu na gostovanju rezultatom 1:0 u 11. kolu Serije A i tako stigli do važnih bodova poslije serije slabijih rezultata.

Utakmica je bila prilično tvrda, a odluka je pala u drugom poluvremenu. Poslije prvih 45 minuta bez golova, Atalanta je uspjela da pronađe put do mreže i sačuva prednost do kraja susreta.

Pogodak za Atalantu postigao je Nikola Krstović u 49. minutu, čime je prekinuo rezultatski egal i donio gostima prednost koja se ispostavila kao odlučujuća.

Atalanta je bila u krizi rezultata, ali sada je konačno ostvarila trijumf, i to u gostima, te koliko-toliko popravila raspoloženje u timu pred dolazak u Banjaluku na meč Konferencijske lige protiv Borca, koji je na programu poslije reprezentativne pauze (26. novembra).



