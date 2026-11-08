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Atalanta se probudila pred Borac! Bivši napadač Zvezde donio pobjdu "boginji"! (VIDEO)

Atalanta se probudila pred Borac! Bivši napadač Zvezde donio pobjdu "boginji"! (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Nikola Krstović postigao je odlučujući gol za Atalantu u pobjedi nad Moncom rezultatom 1:0 u 11. kolu Serije A.

Atalanta pobijedila Moncu Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Atalante pobijedili su Moncu na gostovanju rezultatom 1:0 u 11. kolu Serije A i tako stigli do važnih bodova poslije serije slabijih rezultata.

Utakmica je bila prilično tvrda, a odluka je pala u drugom poluvremenu. Poslije prvih 45 minuta bez golova, Atalanta je uspjela da pronađe put do mreže i sačuva prednost do kraja susreta.

Pogodak za Atalantu postigao je Nikola Krstović u 49. minutu, čime je prekinuo rezultatski egal i donio gostima prednost koja se ispostavila kao odlučujuća.

Atalanta je bila u krizi rezultata, ali sada je konačno ostvarila trijumf, i to u gostima, te koliko-toliko popravila raspoloženje u timu pred dolazak u Banjaluku na meč Konferencijske lige protiv Borca, koji je na programu poslije reprezentativne pauze (26. novembra).



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Tagovi

Atalanta Serija A Monca

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