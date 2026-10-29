Igor Tudor je rješenje za posrnulu Atalantu

Igor Tudor je spreman da preuzme Atalantu, ako tim Maricija Sarija izgubi meč sa Fiorentinom.

Izvor: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Igor Tudor bi mogao opet da radi sa Srbima. Nakon što je jedno vrijeme trenirao Dušana Vlahovića ju Juventusu sada je na pragu toga da preuzme Atalantu gdje igra Lazar Samardžić. Baš kao što je njegov bivši klub Juventus u kruzi rezultata i "boginja" ne igra dobro i ako bude poražena od Atalante u meču koji počinje od 20:45 biće to posljednji meč na klupi Mauricija Sarija.

Atalanta u posljednjih pet kola ima samo jednu pobedu, nalazi se na 12. mjestu na tabeli sa samo 10 bodova i bliža je zoni ispadanja nego Evropi.

Igor Tudor je bez posla otkako je prošle sezone otpušten iz Totenhema koji je nakon njegovog odlaska jedva opstao u Premijer ligi. Kao i obično, dobiće vruć krompir u ruke, a vidjećemo da li će to uticati na minutažu Samardžića. U Atalanti su još neka poznata imena poput Seada Kolašinca, Relje Obrića, Ejifa Elmasa, Sergeja Levaka, Marija Pašalića i Nikole Krstovića.

Tudorova karijera pravi rolerkoster

Nekadašnji štoper Hajduka iz Splita, Juventusa i Sijene, te reprezentativac Hrvatske ima vrlo šarenoliku trenersku karijeru. Vodio je prvo dvije godine Hajduk, pa PAOK, Karabukspor i Galatasaraj. Zatim je dva puta bio u Udinezeu, ponovo u Hajduku, pa poslije Verone u Olimpiku iz Marseja. U posljednje dvije godine na kratko je vodio Lacio, Juventus i Totenhem.

(MONDO)

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