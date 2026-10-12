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Stankovićeva mreža ekspresno napunjena: Dva gola Nikole Krstovića, Venecija već može da traži novog trenera

Stankovićeva mreža ekspresno napunjena: Dva gola Nikole Krstovića, Venecija već može da traži novog trenera

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Slavlje Borčevog rivala, Venecija bez boda u prvih šest kola Serije A.

Filip Stanković Izvor: Alessio Marini/IPA Sport / IPA / Profimedia

Venecija je zabilježila i šesti uzastopni poraz u Seriji A i jedina je ekipa u ligi koja nema osvojen bod.

Ovog ponedjeljka tim čiju mrežu brani srpski internacionalac Filip Stanković poražen je u Bergamu. Atalanta je slavila 3:1 (3:1), a iako rezultat djeljuje ubjedljiv, na terenu nije bilo baš tako.

Vrlo brzo su domaći došli do 3:0. Prvo je Frank Kesi u četvrtom minutu pogodio za vođstvo "boginje", da bi Nikola Krstović dva minuta kasnije povisio na 2:0. Na isteku pola sata igre, Crnogorac je postigao i treći gol, za više nego ubjedljivo vođstvo, a tek tada gosti su se probudili.

Ekipa Đovanija Strope, koji će vrlo moguće uskoro biti smijenjen nakon očajnog starta sezone, smanjio je na 3:1 golom Antoana Hajinauta i zaigrao mnogo bolje. Dva puta Venecija je pogađala okvir gola, u drugom dijelu poništen je gol Akora Adamsa zbog ofsajda, pa promjene rezultata nije bilo.

Imao je Krstović i dvije prilike za het-trik, međutim ostalo je 3:1.

Nije ni Atalanta imala bogzna kako dobar start sezone. Prije ovog meča nanizala je tri poraza, ali se rival Borca u Konferencijskoj ligi iskupio navijačima i sada Mauricio Sari može lakše da diše. Poslije šest kola, tim iz Bergama ima polovičan učinak - tri pobjede i isto toliko poraza.



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Tagovi

Serija A Atalanta FK Venecija Filip Stanković Nikola Krstović

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