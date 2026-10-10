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Sjajne vijesti za Napoli: Srčani problemi su prošlost, vratio se Skot Mektominej!

Sjajne vijesti za Napoli: Srčani problemi su prošlost, vratio se Skot Mektominej!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Jedan od najboljih igrača Napolija propustio je prethodna tri prvenstvena meča zbog problema sa srcem.

Skot Mektimonej Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Napoli je u šestom kolu Serije A bez većih poteškoća savladao Frozinone 3:0 (2:0) golovima dvostrukog strijelca Kevina de Brujnea i Noe Langa, ali više od pobjede i nova tri boda raduje povratak Skota Mektomineja.

Škotski reprezentativac (29) podvrgnut je operaciji, tačnije korektivnoj ablaciji, nakon što mu je u septembru dijagnostikovana blaga, benigna aritmija.

Zahvat je proglašen uspješnim, a vezisti je propisan period mirovanja prije ponovnog pridruživanja timu. On se ranije oglasio na društvenim mrežama porukom navijačima: "Vidimo se uskoro, neću dugo odsustvovati."

Klub je u srijedu potvrdio da je dobio dozvolu za povratak obavezama nakon dodatnih pregleda i objavio njegove fotografije na treningu sa saigračima uoči meča protiv Frozinonea, u kojem je u igru ušao u 61. minutu.

Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda odigrao je dvije utakmice ove sezone, a teren je napustio u 56. minutu protiv Koma, nakon čega mu je otkriven problem sa srcem. Zbog toga je propustio naredne tri prvenstvene utakmice, kao i nedavne obaveze reprezentacije Škotske.

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Tagovi

Serija A Napoli Skot Mektominej Frozinone

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