Vezista Napolija Skot Mektominej će morati na operaciju srca jer mu je otkrivena aritmija.
Šokantne vijesti dolaze iz Napulja gdje je Fudbalski klub Napoli objavio da će jedan od ključnih igrača tima Skot Mektomini morati na operaciju srca. Iskusni 29-godišnji vezista iz Škotske ima probleme sa blažom srčanom aritmjom i zbog toga če morati da ode na operaciju.
Ipak iz Napolija je saopšteno da je riječ o minimalno invazivnom zahvatu i da je zbog aritmije u najkraćem roku biti podvrgnut operaciji. takođe se očekuje da ne odustvuje dugo sa terena i da se vrati na teren nakon reprezentativne pauze. To znači da bi već 6. oktobra Mektominej mogao da se stavi Napoliju na raspolaganje.
"Nakon pojave blage benigne aritmije, Skot Mektominej će u narednim danima biti podvrgnut korektivnoj intervenciji putem ablacije srčane aritmije (PFA). Biće ponovo na raspolaganju nakon reprezentativne pauze", saopštio je Napoli.
Šta se desilo i šta će se desiti?
Mektominej će imati katetersku ablaciju, odnosno proceduru kojom se pronalazi dio srčanog tkiva koji proizvodi pogrešne električne impulse i ciljano se onesposobljava. Kod 29-godišnjeg škotskog reprezentativca otkrivena je blaža srčana aritmija, zbog koje će u sljedećim danima biti podvrgnut korektivnom zahvatu. To je kateterska, minimalno invazivna procedura, a ne operacija na otvorenom srcu. Kateter se uvodi kroz krvni sud, najčešće iz preponske regije, i vodi do srca.
Ko je Skot Mektominej?
Šok u Napulju: Skot Mektominej mora na operaciju srca
Sada već iskusni vezni fudbaler ponikao je u omladinskoj školi Mančester junajteda i pogotovo je kod Žozea Murinja dobio priliku. Ipak nakon sedam godina u prvom timu i 255 utakmica prešao je u Napoli gdje je odmah osvojio titulu, bio je najbolji igrač Serije A i postao je miljenik navijača. Za sada ima 82 nastupa i 27 golova za Napoli u dvije sezone, a ove godine je već nastupio na dvije utakmice.