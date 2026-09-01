Vezista Napolija Skot Mektominej će morati na operaciju srca jer mu je otkrivena aritmija.

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Šokantne vijesti dolaze iz Napulja gdje je Fudbalski klub Napoli objavio da će jedan od ključnih igrača tima Skot Mektomini morati na operaciju srca. Iskusni 29-godišnji vezista iz Škotske ima probleme sa blažom srčanom aritmjom i zbog toga če morati da ode na operaciju.

Ipak iz Napolija je saopšteno da je riječ o minimalno invazivnom zahvatu i da je zbog aritmije u najkraćem roku biti podvrgnut operaciji. takođe se očekuje da ne odustvuje dugo sa terena i da se vrati na teren nakon reprezentativne pauze. To znači da bi već 6. oktobra Mektominej mogao da se stavi Napoliju na raspolaganje.

"Nakon pojave blage benigne aritmije, Skot Mektominej će u narednim danima biti podvrgnut korektivnoj intervenciji putem ablacije srčane aritmije (PFA). Biće ponovo na raspolaganju nakon reprezentativne pauze", saopštio je Napoli.

Šta se desilo i šta će se desiti?

Mektominej će imati katetersku ablaciju, odnosno proceduru kojom se pronalazi dio srčanog tkiva koji proizvodi pogrešne električne impulse i ciljano se onesposobljava. Kod 29-godišnjeg škotskog reprezentativca otkrivena je blaža srčana aritmija, zbog koje će u sljedećim danima biti podvrgnut korektivnom zahvatu. To je kateterska, minimalno invazivna procedura, a ne operacija na otvorenom srcu. Kateter se uvodi kroz krvni sud, najčešće iz preponske regije, i vodi do srca.

Ko je Skot Mektominej?

Vidi opis Šok u Napulju: Skot Mektominej mora na operaciju srca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: PETER KLAUNZER/Keystone Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: PETER KLAUNZER/Keystone Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Christopher Neundorf/EPA Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: PETER KLAUNZER/Keystone Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: FRIEDEMANN VOGEL/EPA Br. slika: 17 17 / 17

Sada već iskusni vezni fudbaler ponikao je u omladinskoj školi Mančester junajteda i pogotovo je kod Žozea Murinja dobio priliku. Ipak nakon sedam godina u prvom timu i 255 utakmica prešao je u Napoli gdje je odmah osvojio titulu, bio je najbolji igrač Serije A i postao je miljenik navijača. Za sada ima 82 nastupa i 27 golova za Napoli u dvije sezone, a ove godine je već nastupio na dvije utakmice.