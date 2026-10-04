Pet najskupljih srpskih fudbalera koji ne igraju kod Veljka Paunovića: Vrijede više od 70 miliona i nema ih

Lista najskupljih srpskih fudbalera koji ne igraju za reprezentaciju Srbije kod selektora Veljka Paunovića, nakon godinu dana njegovog mandata.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je tri meča na početku novog izdanja Lige nacija. Tim Veljka Paunovića prvo je poražen od Grčke (2:1) u Beogradu, zatim je na istom mjestu izgubio i od Holandije (2:1), a onda su Nijemci u Minhenu bili još ubjedljiviji (2:0). Posljednji meč na ovom okupljanju nacionalnog tima igraće se protiv Holandije u gostima - i već je jasno da u narednom periodu neće moći ovako. Reprezentaciji su potrebne promjene, pa i pozivi za fudbalere koji ranije nisu igrali za seniorsku selekciju.

Selektor Paunović je za godinu dana na klupi reprezentacije vidio na dijelu čak 50 reprezentativaca, bilo je tu i nekih igrača koji su dobijali pozive u nacionalni tim i nisu debitovali, ali ima i onih koji uprkos velikoj tržišnoj vrijednosti još nisu obukli dres Srbije. Za listu od pet najskupljih fudbalera koji još nisu obukli dres Srbije tokom selektorskog mandata Veljka Paunovića koristili smo podatke sa specijalizovanog sajta "Transfermarkt".

Među njima su igrači koji su u prošlosti imali sukobe u nacionalnom timu, onih koji trenutno nisu ni blizu reprezentacije Srbije, ali i onih koji su možda već tokom septembra i oktobra mogli da se nađu u timu. Ipak, iz raznih razloga za njih nije bilo mjesta, pa ni nakon godinu dana Paunovićevog mandata nemaju odigran meč pod njegovom komandom.

Lazar Jovanović (19) - 6.000.000 evra

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Prije nekoliko nedelja, talentovani srpski fudbaler napravio je transfer težak 6,5 miliona evra. Tada je iz Štutgarta prešao u Udineze, ali za sada nije uspio ni u Italiji da se nametne. Teško je očekivati da se u bliskoj budućnosti nametne seniorskoj reprezentaciji Srbije - posebno kada se ima u vidu da je iza njega nekoliko incidenata.

Svojevremeno ga je selektor Aleksandar Luković sklonio sa spiska kadetske reprezentacije pred Evropsko prvenstvo, a prije nekoliko dana ga je Zoran Mirković udaljio iz mlade reprezentacije. Jovanović se oglašavao na društvenim mrežama tim povodom, ali treba imati u vidu da je on ima probleme sa disciplinom i na klupskom nivou.

Andrej Ilić (26) - 9.000.000 evra

Izvor: O.Behrendt / imago sportfotodienst / Profimedia

Napadač Union Berlina trenutno je povrijeđen i ne bi mogao da se odazove pozivu selektora, ali pitanje je da li bi se to desilo i da je zdrav. Prije nekoliko mjeseci, kada je Paunović sastavljao ekipu za mečeve protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, Andrej Ilić je odbio da igra.

Iako bi to bila kruna njegove odlične sezone u Bundesligi, Ilić je selektoru Paunoviću rekao da na njega ne može da računa za mečeve u junu. Tada je poslao poruku da zbog svadbe svog brata nije u prilici da postane reprezentativac, odnosno da nema potrebe da dolazi na okupljanje tima.

Ognjen Ugrešić (20) - 10.000.000 evra

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji fudbaler Partizana postao je seniorski reprezentativac na kraju mandata Dragana Stojkovića, debitovao je protiv Andore kada je Piksi već napustio klupu, ali nakon promjene selektora nije dobijao pozive u nacionalni tim. Iako je u međuvremenu napravio veliki transfer u PAOK, Ugrešić nije privukao pažnju selektora.

Veznom redu fudbalske reprezentacije Srbije u narednom periodu svakako predstoji "osvježavanje", a Ugrešić djeluje kao jedno od rješenja. Treba imati u vidu njegove godine, ali i kvalitet grčke lige u kojoj bi mogao da se razvija dok ne postane standardan reprezentativac Srbije.

Jan-Karlo Simić (21) - 12.000.000 evra

Izvor: Ali Issa / imago sportfotodienst / Profimedia

Pratio ga je glas da je jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera, još kao dječak odabrao je srpsku reprezentaciju umjesto Njemačke u kojoj je rođen, ali u posljednje vrijeme nije na radaru. Njegova cijena na tržištu i dalje je visoka jer je mlad i ima očigledan kvalitet, ali je Simić odlučio da karijeru gradi u Saudijskoj Arabiji i tako sebe sklonio u stranu.

Ove sezone ima minutažu u Al-Itihadu, ali selektor Paunović nije odlučio da mu pošalje poziv za nacionalni tim. Svojevremeno je šest puta nastupio za Srbiju tokom mandata Dragana Stojkovića, a prije toga je godinama igrao za mlađe kategorije nacionalnog tima.

Mile Svilar (27) - 35.000.000 evra

Izvor: MN PRESS

Jedan od najboljih golmana u Seriji A možda je i igrač o kojem se najviše pričalo tokom posljednjih godinu dana, kada je riječ o onima koje treba pozvati u reprezentaciju. Svilar je bio na radaru Dragana Stojkovića i kad je bio treći golman Benfike, kasnije je debitovao za nacionalni tim - ali mu je to stvorilo više problema nego koristi. Kada je želio da promijeni selekciju i postane golman Belgije, nije mogao baš zbog nastupa za Srbiju.

Veljko Paunović je imao ideju da Mile Svilar brani za Srbiju, ali mladi golman za sada nema u planu da oblači dres reprezentacije. Možda je to i zbog jake konkurencije, pošto Srbija trenutno ima Vanju Milinković-Savića i Đorđa Petrovića koji su ujedno i među najboljim igračima u reprezentaciji.

Bonus video:

Pogledajte 00:30 Paunović promenio pola tima Srbije: Reprezentaciju dočekali aplauzi na Marakani Izvor: МONDO/Dušan Ninković Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)