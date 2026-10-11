Juventus osvojio bod na Sardiniji: Kerim Alajbegović asistirao za remi protiv Kaljarija (VIDEO)

Fudbaleri Juventusa odigrali su neriješeno na Sardiniji u šestom kolu italijanske Serije A protiv domaćeg Kaljarija.

Izvor: Gianluca Ricci/IPA Sport / IPA / Profimedia

Bjankonerima ne ide posebno dobro na Sardiniji!

Prethodne sezone, crno-bijeli iz Torina su izgubili na stadionu "Unipol Domus" minimalnim rezultatom, a u nedjelju uveče su takođe bili blizu poraza, ali ih je u finišu spasio asistent Kerim Alajbegović i strijelac Rendal Kolo Muani. Na kraju su mogli i do cijelog plijena pa su sigurno nezadovoljniji napustili teren u Kaljariju.

KALJARI - JUVENTUS 1:1 (1:0)

U januaru je Juventusu gol postigao Luka Maciteli, a večeras je ta čast pripala Danijelu Maldiniju, sinu slavnog Paola i unuku možda još slavnijeg Ćezara Maldinija, koji su u dresu Milana osvajali gotovo sve što se osvojiti moglo.

Povukao je Maldini loptu i probao da šutira prema golu, ona je pogodila Pola Mendija, koji je odigrao povratni pas, a vezista Kaljarija je poslao u mrežu - 1:0.

| GOAL: DANIEL MALDINI OPENS THE SCORING FOR CAGLIARI!Cagliari 1-0 Juventus. https://t.co/nFLO3TrK8G — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)October 11, 2026

Bio je to Maldiniju četvrti gola ove sezone i drugi je strijelac Serije A iza Donjela Malena iz Rome, koji je postigao dva pogotka više.

Početkom drugog dijela, reprezentativac BiH Kerim Alajbegović je dobio priliku umjesto Vestona Mekkenija u ekipi Juvea, kao i Edon Žegrova umjesto Fransiska Konseisaa, pa su crno-bijeli postali neuporedivo agilniji prema domaćem golu.

Albanac sa Kosova i Metohije je odmah u 54. minutu imao priliku za izjednačenje, međutim, golman Kaljarija Elia Kaprile je odlično odbranio njegov udarac.

Žegrova je bio najopasniji u taboru crno-bijelih, u nekoliko navrata je sjajno šutirao, ali opet je Kaprile bio nesavladiv, sve do 81. minuta kada je Alajbegović majstorski centrirao u peterac, a tamo je Rendal Kolo Muani glavom sproveo u mrežu - 1:1.

| GOAL: RANDAL KOLO MUANI HAS EQUALIZED FOR JUVENTUS IN THE 80TH MINUTE!Cagliari 1-1 Juventus. https://t.co/KfiFNcnjIr — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)October 11, 2026

Četiri minuta kasnije opet je Alajbegović asistirao Kolo Muanija, ali je ovoga puta prečka spasila Kaljari i spriječila potpuni preokret Juventusa. Isti akteri su do kraja ponovo kreirali još nekoliko šansi, međutim, rezultat se nije promijenio pa su bodovi podijeljeni na Sardiniji.







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(MONDO)