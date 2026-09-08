Alajbegović nominovan za najboljeg mladog igrača Evrope!

Ovo je najboljih 10 igrača do 21 godinu, ko će do prestižnog priznanja?

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Objavljena je lista od 10 nominovanih koji konkurišu za "Trofej Kopa" koji se dodjeljuje za najboljeg mladog fudbalera u Evropi. Starosna granica je 21 godina, tako da se u konkurenciji nalazi i zvijezda svjetskog fudbala, Lamin Jamal. Pored njega, tu je Pu Kubarsi, senzacija sa Mundijala Kerim Alajbegović koji je izborio transfer u Juventus, fudbaler Reala Jan Dimoande i još nekoliko perspektivnih igrača.

Jamal je već dva puta osvajao ovaj trofej, a ove sezone nalazi se i na spisku od 30 nominovanih za "Zlatnu loptu". Pored pomenutih imena, na listi su Lenart Karl iz Bajerna i Ibrahim Maza iz Leverkuzena, kao i Ajub Buadi koji je ltos stigao u Mančester siti.

Francuz Voren Zair-Emeri je velika nada PSŽ-a, a Top10 kompletira Eli Žunior Krupi iz Bornmuta.

Nominated for the 2026 Men's Young Talent of the Year ⬇️



Kerim Alajbegović

Ayyoub Bouaddi

Pau Cubarsí

Yan Diomandé

Lennart Karl

Éli Junior Kroupi

Lamine Yamal

Johan Manzambi

Ibrahim Maza

Warren Zaïre-Emery#ballondorpic.twitter.com/pQCe6SwtRZ — Ballon d'Or (@ballondor)September 8, 2026

Ko je nominovan za Zlatnu loptu?

Defanzivci: Ašraf Hakimi, Nuno Mendeš, Markinjo, Vilijam Saliba

Vezni igrači: Rodri, Džud Belingem, Vitinja, Žoao Neveš, Fabijan Ruiz, Voren Zair-Emeri, Deklan Rajs, Florijan Virc, Pedri, Fermin Lopez

Napadači: Hari Kejn, Kilijan Mbape, Lamin Jamal, Lionel Mesi, Erling Haland, Vinisijus Žunior, Usman Dembele, Majkl Olise, Dezire Due, Hvicha Kvarachelija, Bredli Barkola, Randal Kolo Muani, Bukajo Saka, Kol Palmer, Mohamed Salah, Feran Tores