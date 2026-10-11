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Roma bez Svilara i sa igračem manje iščupala bod u Komu: Sudija isključio najboljeg strijelca lige, pa se povrijedio

Roma bez Svilara i sa igračem manje iščupala bod u Komu: Sudija isključio najboljeg strijelca lige, pa se povrijedio

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Slađi bod, čini se, ide u Rim.

Donjel Malen Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Tek u šestom kolu, prvi put u novoj sezoni Serije A vidjeli smo meč koji je završen najnepopularnijim rezultatom. Komo i Roma remizirali su 0:0 u derbiju ove runde, iako se od ovakva dva tima očekivala možda i goleada.

Nije bilo mnogo prilika, vođena je prava rovovska bitka na stadionu pored jezera Komo, a situacija se dodatno promijenila kada je u 53. minutu najbolji strijelac Rome i cijele lige Donjel Malen morao u svlačionicu prije vremena. Sudija Mikael Fabri pokazao mu je direktan crveni karton zbog grubog i neopreznog starta, pa je "vučica" ostala sa igračem manje.

Zanimljivo, ni Fabri nije završio meč. Nedugo nakon isključenja Malena problemi su stigli i za glavnog sudiju ovog susreta, koji je zbog povrede koljena svoje mjesto morao da ustupi Simoneu Soci. Ovaj momenat bio je možda i najzanimljiviji na meču, na kojem su izostale one velike, stoprocentne prilike.

Taktički je tim Đan Pjera Gasperinija odigrao odlično sa igračem manje, sačuvao svoj gol, bez neke pretjerane želje da u napadu uradi nešto više, pa smo na stadionu "Đuzepe Sinigalja" prvi put ove sezone u Seriji A gledali 90 minuta bez golova.

Svakako slađi dio plijena ide u Rim, jer je Roma nastupila i bez najboljeg golmana lige Mileta Svilara, koji se povrijedio na treningu i biće van terena najmanje mjesec dana, dok u timu nije bilo ni Brajana Kristantea. Odlično je Svilara zamijenio Pjerluiđi Golini, koji je korektno odradio svoj dio posla u prvom nastupu za Romu u Seriji A od januara prošle godine, kada je stigao u Rim.

Oba tima već u srijedu nastavljaju takmičenje u Ligi šampiona. Roma će na "Olimpiku" ugostiti Real Madrid, dok Komo gostuje Fejnordu. Upravo ovo je i jedan od razloga zašto je današnji susret odigran u nepopularnom "matine" terminu, te nema sumnje da je, osim (pre)duge reprezentativne pauze, i ovakva odluka uticala na nešto slabiju partiju timova koji se bore za sami vrh Serije A.



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Serija A Komo Roma

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