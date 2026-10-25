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Početnička greška Brazilca u Seriji A: Ederson u prvom minutu poklonio gol rivalu!

Početnička greška Brazilca u Seriji A: Ederson u prvom minutu poklonio gol rivalu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Atalanta je u duelu sa Frozinoneom već u prvom minutu primila bizaran gol.

Ederson Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Atalanta ove nedjelje igra veoma značajan meč u Seriji A. U Bergamo je stigao Frozinone, kao hit prvenstva, a rivali igraju sjajan meč.

Nakon prvog dijela Atalanta vodi rezultatom 3:2 a prvi gol na meču, za prednost gostiju već u prvom minutu, bio je prilično bizaran. Naime, već u prvom minutu je Ederson, brazilski vezista u taboru Atalante, imao "sve vrijeme svijeta" da otkloni opasnost ispred svog gola. Ipak, umjesto toga je praktično "asistirao" Romanu Šmidu, koji taj poklon nije odbio.

Za ovu početničku grešku Ederson se, ipak, iskupio u 33. minutu, kada je rutinski realizovao penal za 2:2.

Meč, inače, ima veliku važnost, prije svega, za trenera "Boginje" Mauricija Sarija, koji je pod velikim pritiskom javnosti nakon loših rezultata. Pod njegovom komandom, Atalanta je ovaj meč dočekala tek na 11. mjestu sa samo devet bodova iz sedam utakmica, a pritom je i na polovičnom učinku u ligaškom dijelu Konferencijske lige.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Serija A Atalanta Frozinone fudbal

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