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Majstorija na "Maradoni" u Derbiju Sunca: "Makazice" Kamerunca za vođstvo Napolija protiv Rome!

Majstorija na "Maradoni" u Derbiju Sunca: "Makazice" Kamerunca za vođstvo Napolija protiv Rome!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sjajan gol postigao je Andre-Frenk Zambo Angisa u prvom okršaju Napolija i Rome ove sezone.

Napoli Roma gol Izvor: Alessandro Garofalo / LaPresse / Profimedia

Osmo kolo Serija A proteći će u znaku prvog ovosezonskog Derbija Sunca – okršaja Napolija i Rome.

Prvi od dva duela odigrava se ove subote na "Maradoni", a u toku je bio 28. minut kada su Napolitanci na sjajan način stigli do vođstva protiv "vučice".

Poslije slobodnog udarca Politana, odbrana Rimljana je nakratko otklonila opasnost. Izbacila je loptu, ali samo na 11 metara do Anguise, koji je "makazicama" savladao Golinija. Čuvar Romine mreže samo je pogledom ispratio kako lopta ide iza njegovih leđa nakon šuta Amerikanca.

Pogledajte taj pogodak:

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Napoli Roma fudbal Serija A

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