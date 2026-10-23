Problemima se ne nazire kraj: Roma bez kapitena u naredna dva mjeseca

Proširena lista povrijeđenih igrača "vučice".

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Loše vesti za Romu i Đana Pjera Gasperinija. Situacija oko povrede Lorenca Pelegrinija, koju je zadobio u utorak uveče protiv Slovana iz Bratislave, dodatno se komplikuje.

Pregledi koji su obavljeni nad kapitenom "vučice" otkrili su rupturu mišića desne noge. Ova dijagnoza dodatno remeti Gasperinijeve planove. On je na konferenciji za medije predviđao pauzu od 20 dana za Pelegrinija, koji se već oporavljao od dugotrajne povrede zbog koje je odsustvovao šest mjeseci.

Vrijeme oporavka od ovakve povrede može zahtijevati pauzu od šest do deset nedjelja, u zavisnosti od kliničkog toka oporavka igrača.

Osim Pelegrinija, van stroja su Mile Svilar, koji bi trebalo da se vrati sredinom novembra, te Manu Kone i Paulo Dibala, dok je dobra vijest za Rimljane da se Brajan Kristante oporavio od povrede i biće u kombinaciji za sutrašnji "Derbi Sunca" protiv Napolija (18.00).