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Majstorski gol Kastra: Roma bez najboljeg strijelca, ali zablistala je rezerva (VIDEO)

Majstorski gol Kastra: Roma bez najboljeg strijelca, ali zablistala je rezerva (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Mučila se Roma, ali je ipak savladala neugodnu Đenovu.

Santijago Kastro Izvor: Domenico Cippitelli / Action Plu / Actionplus / Profimedia

Prošla je Roma kroz pravu dramu u Ligi šampiona i još se oporavlja od bolnog poraza od Real Madrida (3:4), nakon što je rimski klub vodio 3:1, pa je meč protiv Đenove u Seriji A imao ogromnu težinu.

Dodatno je težinu meča pojačao povratak klupske legende Danijelea de Rosija na "Olimpiko", ovoga puta u ulozi šefa stručnog štaba gostujućeg tima. Ipak, "vučica" je uspjela da prebrodi sve kadrovske probleme i upiše izuzetno važne bodove - 2:0 (0:0).

Đan Pjero Gasperini bio je primoran na brojne rotacije zbog gustog rasporeda i velikog broja povrijeđenih igrača (Mile Svilar, Brajan Kristante, Manu Kone, Paulo Dibala), pošteđen je i Đanluka Manćini, dok u sastavu nije bilo ni suspendovanog Donjela Malena, prvog strijelca ekipe sa šest prvenstvenih golova, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona.

Ipak, njegova zamjena Santijago Kastro odigrao je izuzetno dobar meč. Kastro je preuzeo odgovornost na terenu i fantastičnim pogotkom, prvim u dresu Rome, probio bedem gostiju, najavivši trijumf Rimljana.

Pogledajte fenomenalnu reakciju Kastra u petercu protivnika:

Đenova se pokazala kao izuzetno tvrd i neugodan rival, ali je tačka na utakmicu stavljena u samoj završnici na najljepši mogući način. Mladi Emanuele Luli takođe je postigao prvenac u dresu seniorskog tima i potvrdio pobjedu, čime je Roma potvrdila oporavak od evropskog šoka i vratila prepoznatljivo samopouzdanje.

"Vućica" je nakon sedam kola Serije A na drugom mjestu, sa dva boda zaostatka za Interom, koji je ranije danas slavio u gostima protiv Bolonje 3:1.



Standings provided by Sofascore

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Tagovi

Roma Đenova Serija A Santijago Kastro

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