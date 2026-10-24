Heroj Grčke sa "Marakane" igra kao u transu: Ovo je jesen Tasosa Duvikasa!

Sjajni grčki centarfor Tasos Duvikas ne prestaje da daje golove za Komo. Srušio je i Sasuolo Nemanje Matića.

Izvor: Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Koma nastavili su fantastičan niz pobjedom nad Sasuolom rezultatom 2:0 u meču Serije A. Junak susreta na stadionu "Đuzepe Sinigalja" bio je grčki napadač Anastasios Tasos Duvikas (27), koji je sa dva pogotka u drugom poluvremenu donio ekipi Seska Fabregasa treći uzastopni trijumf u svim takmičenjima za manje od nedjelju dana.

Nakon istorijske pobjede u Ligi šampiona protiv Mančester junajteda prije manje od 72 sata, domaći tim je nešto sporije ušao u meč. U prvih 45 minuta Sasuolo sa Nemanjom Matićem (38) u sastavu pružio snažan otpor, a golman gostiju Stefano Turati imao je nekoliko sjajnih intervencija, dok su na obje strane poništeni golovi zbog ofsajda (Da Kuni i Bakoli).

Međutim, trener Koma Sesk Fabregas je na poluvremenu povukao prave poteze napravivši trostruku izmjenu, pa je Komo u nastavku zaigrao znatno agresivnije i riješio pitanje pobjednika u razmaku od samo desetak minuta. U 49. minutu je Maksans Kakeret uputio precizan centaršut, a Duvikas glavom iz neposredne blizine zatresao mrežu za 1:0, a u 60. minut je Kaiki sjajnim solo-prodorom po lijevoj strani nanizao dvojicu čuvara i poslao loptu na peterac, gdje se ponovo našao grčki centarfor i rutinski povisio na 2:0.

Komo je do kraja rutinski kontrolisao ritam, propustio nekoliko prilika za ubjedljiviji trijumf i zabilježio važna tri boda, kojima je privremeno prišao na samo dva boda zaostatka u odnosu na vodeće timove lige, Inter i Lacio. Sasuolo trenera Alberta Akvilanija doživio je četvrti poraz u sezoni i ostao u donjem dijelu tabele, a Matić je igrao

Tasos Duvikas ne prestaje da daje golove

Duvikasu su to bili sedmi i osmi pogodak u sezoni, a peti u prvenstvu, čime se upisao u strijelce na četvrtom uzastopnom meču. Tako dobro igra heroj pobjede Grčke na beogradskoj Marakani ove jeseni, na kojoj je postigao gol za pobjedu u 90+5. minutu.

Duvikas je u Seriji A bio strijelac i protiv Fiorentine, Napolija i Udinezea, a u Ligi šampiona je dao po gol u svakom od 3. kola, protiv Lajpciga, Fejenorda i Mančester junajteda. I to nije sve, jer je i u Ligi nacija dao navedeni gol protiv Srbije.

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