Krstović pogodio, ali prekasno! Atalanta u problemu: Milan poslije tri godine srušio "boginju", Kolašinac se povrijedio!

Milan poslije male drame savladao Atalantu koja je ostala bez još jednog igrača zbog povrede.

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Atalanta se ipak nije izvukla iz problema, a oni se još gomilaju.

Ekipa Mauricija Sarija u prošlom kolu prekinula je seriju do tri vezana poraza i djelovalo je da će stvari krenuti na bolje, ali je ove nedjelje doživjela teško prizemljenje.

Fudbaleri Milana savladali su Atalantu na San Siru sa 3:2, uz promašeni penal, pogođenu stativu i sijaset neiskorištenih šansi.

Na posljednjih sedam međusobnih duela „rosoneri“ nisu uspjeli da savladaju „boginju“, a onda su u nedjelju uveče lakše nego što su očekivali stigli do trijumfa koji su čekali još od februara 2023. godine.

Nagovještaj loše večeri bio je pogodak Pulišića u 13. minutu koji je na kraju poništen, a sedam minuta kasnije novi problem donijela je povreda Seada Kolašinca. Povreda pouzdanog defanzivca svakako bi bila nevolja, a kada se uzme u obzir da su van stroja već Đorđo Skalvini, Đanluka Raspadori, Frank Kesi, Isak Hien, Odilon Kosunu, Kamaldin Sulemana... jasno je na kakvim mukama je trener Atalante Mauricio Sari.

Desetkovana Atalanta dva puta je kapitulirala u prvom poluvremenu, prvo nakon penala zvog igranja rukom, koji je realizovao Gonsalo košta, a onda i nakon preciznog udarca Adrijena Rabioa.

U međuvremenu je Nikola Krstović propustio sjajnu šansu kada je poslije kontranapada već obišao Majka Manjana koji je izašao van svog šesnaesterca, ali je pogodio spoljni dio mreže.

Ekipa Milana dobila je još jedan penal u drugom poluvremenu, odnosno on je zasluženo dosuđen nakon novog igranja rukom u šesnaestercu. Skrivio ga je Tomas Kristensen, ali „rosoneri“ ovaj poklon nisu iskoristili, pošto je udaras Ramoša sa bijele tačke odbranio Marko Karnezeki.

Međutim, nije to bio dovoljan motiv njegovim saigračima koji su samo minut kasnije lako dozvolili da lopta nakon kornera dođe do Marija Hile koji je postigao svoj prvenac u Seriji A.

Svoj prvi gol u sezoni dao je Đanluka Gaetano, a ako je djelovalo da to neće mnogo promijeniti stvari na terenu, one su se potpuno zakomplikovale kada je Nikola Krstović deset minuta prije kraja zatresao mrežu za 3:2. Belanova je sjajno prošao po desnom krilu i ubacio za Krstovića koji je zatresao mrežu i tako konačno skinuo maler koji ga je večeras pratio na San Siru, s obzirom da je u drugom poluvremenu pogodio stativu.

Ispostavilo se da je to bilo sve na San Siru, Milan je upisao četvrtu pobjedu, a Atalanta četvrti poraza na posljednjih pet mečeva.



