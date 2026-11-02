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Debakl Atalante: Hoćemo li Mauricija Sarija gledati u Banjaluci?

Debakl Atalante: Hoćemo li Mauricija Sarija gledati u Banjaluci?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Tim iz Bergama je u očajnoj formi, pa je sve izvjesnije da bi moglo doći do promjene na klupi.

Mauricio Sari Izvor: NaPress/Shutterstock

Atalanta se nalazi u velikoj rezultatskoj krizi, a nakon posljednjih razočaravajućih izdanja sve je izvjesnije da bi na klupi tima iz Bergama moglo doći do promjene na klupi i dolaska novog trenera. Već se pominje Igor Tudor kao potencijalno rješenje.

Atalanta je doživjela težak udarac u domaćem prvenstvu pošto je Parma slavila sa ubjedljivih 3:0. Mrežu domaćih načeo je Đovani Fabijan u prvom poluvremenu, uslijedio je nesrećan autogol Davidea Zapakoste, da bi tačku na ovaj duel stavio Simone Lontani za konačnih 0:3.

Ovakav epilog dodatno je pojačao pritisak na stručni štab, a u italijanskim medijima se sve glasnije spekuliše da bi kormilo kluba mogao napustiti Mauricio Sari.

S obzirom na to da Atalanta 26. novembra gostuje u Banjaluci, ljubitelji ovdašnjeg fudbala s velikom pažnjom prate dešavanja u Bergamu. Pitanje koje sve više privlači pažnju jeste: hoćemo li na klupi italijanskog predstavnika u ovom meču gledati Sarija ili nekog drugog stručnjaka?

Do tog susreta, Atalantu očekuje paklen raspored i provjere na nekoliko frontova - meč sa Kairatom u Konferencijskoj ligi, te izazovi u Seriji A protiv Monce i Intera. Sa "nerazurima" će "boginja" igrati samo četiri dana prije dvoboja sa Borcem na gradskom stadionu.



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Tagovi

Atalanta Parma Serija A Mauricio Sari

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