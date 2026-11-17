Bivši as Partizana i Glazgov Rendžersa pričao Škotima o kvalitetima Vanje Dragojevića, sa apelom da budu strpljivi za njega i da će im to vratiti na terenu. Vjeruje da je vezista mogao i da još ostane u Humskoj.

Izvor: MN PRESS

Bivši as Partizana i Glazgov Rendžersa Gordan Petrić (57) komentarisao je tešku situaciju mladog veziste Vanje Dragojevića (20) u Glazgovu. Reprezentativni vezista Srbije već mjesecima ne igra, iako je ovog ljeta došao iz Partizana za pet miliona evra.

"Vanja je veoma dobar igrač, ali potrebno mu je vrijeme i ne bi trebalo da brine zato što je izgubio mjesto u ekipi Rendžersa. Da budem iskren, iznenađen sam bio koliko je utakmica odigrao na startu, jer je prelazak iz srpskog u škotski fudbal bio ogromna promjena za njega. Znam kako je u Škotskoj, jer i dalje pratim tamošnji fudbal i još sam u kontaktu sa momcima kakvi su Ali Mekoist i Ian Durant. Moj sin je rođen u Škotskoj i iskreno, osjećam se pola-Škot!", rekao je Petrić za "Rendžers revju".

"Velika je razlika u škotskom i srpskom fudbalu"

Izvor: PASCAL GEORGE / AFP / Profimedia

"Stvar je u tome da je tamošnji fudbal veoma fizički intenzivan i takmičarski nastrojen i Dragojeviću će biti potrebno vrijeme da se navikne. I morate da zapamtite, on je i dalje mlad momak i tek se preselio u novu zemlju, koja ima drugačiju kulturu. Biće mu potrebno vrijeme da se navikne, ali vjerujem da je dobar igrač koji se osjeća dobro kada je lopta kod njega", rekao je bivši selektor U-21 reprezentacije, a sada prvi asistent selektora Zorana Bate Mirkovića.

Petrić vjeruje da za Dragojevića ne bi bilo loše ni da je još ostao u Partizanu, da sazrijeva u Humskoj.

"Možda je mogao da ostane duže u Partizanu, ali prilika da pređete u Rendžers je ogromna", dodao je Petrić.

Dragojević je prethodnih dana prekomandovan iz "A" reprezentacije Srbije u mladu (do 21 godine), jer je dobio crveni karton na meču Lige nacija protiv Njemačke, zbog grubog starta na Džošui Kimihu.

Selektor Veljko Paunović rekao je s tim u vezi da se kaje, jer je možda pogriješio što je čekao pet kola Lige nacija da pruži Dragojeviću šansu.

"Nedeljković mora da počne da igra"

Izvor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Gordan Petrić je komentarisao i desnog beka Kostu Nedeljkovića (20), koji takođe ne igra u Rendžersu pod vođstvom trenera Dereka Meginisa.

"Nažalost, Kosta je jako malo uopšte igrao u posljednje vrijeme i mora da se vrati na teren. Dobar je igrač, ali mora da igra više utakmica", dodao je Petrić.

Bonus video: Golčina Vanje Dragojevića za Glazgov Rendžerse

Vanja Dragojević gol za Glazgov Rendžers Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)