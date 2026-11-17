Žofri Lovernj više neće igrati za Partizan u Evroligi, njegovo mjesto u timu preuzeće Kris Silva.

Izvor: MN PRESS

Partizan je doveo Krisa Silvu, što izgleda znači kraj za Žofrija Lovernja u Evroligi. Crno-bijeli će prema pisanju "Meridian sporta" povući registraciju iskusnog Francuza i na njegovom mjestu će biti registrovan novopridošli Kris Silva.

Iskusni Lovernj, koji je na početku sezone bio u rotaciji i često na terenu zbog povreda visokih igrača, sada će povratkom Dereka Vilisa i dolaskom Krisa Silve biti u kombinaciji samo za mečeve u ABA ligi, Kupu Radivoja Koraća i Košarkaškoj ligi Srbije. To je druga registracija koju je povukao Partizan, poslije one za Bandžu Sija koji je napustio klub.

Kako je ovo Partizan uradio?

Vidi opis Partizan povukao registraciju Žofrija Lovernja: Zbog Krisa Silve Francuz otpisan za Evroligu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Partizan je prema pravilima Evrolige mogao da povuče registraciju igrača i registruje drugog košarkaša čak i ako nema povreda. Maksimalno 20 igrača je moguće registrovati tokom evroligaške sezone, od čega u svakom trenutku najmanje 13, a najviše 16 može biti registrovano.

Klubovi do 29. decembra mogu da registruju igrače koji dolaze iz drugih evroligaških klubova, a ukoliko dolaze iz drugih liga ili kao slobodni igrači krajnji rok je 3. mart 2027. godine.

Ko je Kris Silva?

Novi centar Partizana ima 30 godina, poznat je prije svega kao odličan defanzivac, a dolazi poslije kratke epizode u Fenerbahčeu. On je poslije koledža Južna Karolina kao nedraftovan igrač dugo opstao u NBA kao košarkaš Majamija, Sakramenta, Minesote i Dalasa, onda je igrao u Portoriku, da bi potom preko Grčke i Izraela stigao do Fenerbahčea.