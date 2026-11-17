Žofri Lovernj više neće igrati za Partizan u Evroligi, njegovo mjesto u timu preuzeće Kris Silva.
Partizan je doveo Krisa Silvu, što izgleda znači kraj za Žofrija Lovernja u Evroligi. Crno-bijeli će prema pisanju "Meridian sporta" povući registraciju iskusnog Francuza i na njegovom mjestu će biti registrovan novopridošli Kris Silva.
Iskusni Lovernj, koji je na početku sezone bio u rotaciji i često na terenu zbog povreda visokih igrača, sada će povratkom Dereka Vilisa i dolaskom Krisa Silve biti u kombinaciji samo za mečeve u ABA ligi, Kupu Radivoja Koraća i Košarkaškoj ligi Srbije. To je druga registracija koju je povukao Partizan, poslije one za Bandžu Sija koji je napustio klub.
Kako je ovo Partizan uradio?
Partizan povukao registraciju Žofrija Lovernja: Zbog Krisa Silve Francuz otpisan za Evroligu
Partizan je prema pravilima Evrolige mogao da povuče registraciju igrača i registruje drugog košarkaša čak i ako nema povreda. Maksimalno 20 igrača je moguće registrovati tokom evroligaške sezone, od čega u svakom trenutku najmanje 13, a najviše 16 može biti registrovano.
Klubovi do 29. decembra mogu da registruju igrače koji dolaze iz drugih evroligaških klubova, a ukoliko dolaze iz drugih liga ili kao slobodni igrači krajnji rok je 3. mart 2027. godine.
Ko je Kris Silva?
Partizan povukao registraciju Žofrija Lovernja: Zbog Krisa Silve Francuz otpisan za Evroligu
Novi centar Partizana ima 30 godina, poznat je prije svega kao odličan defanzivac, a dolazi poslije kratke epizode u Fenerbahčeu. On je poslije koledža Južna Karolina kao nedraftovan igrač dugo opstao u NBA kao košarkaš Majamija, Sakramenta, Minesote i Dalasa, onda je igrao u Portoriku, da bi potom preko Grčke i Izraela stigao do Fenerbahčea.