Nikola Otašević: "Žofri Lovernj ne može da igra Evroligu, Partizan je u hendikepu"

Nikola Otašević tvrdi da je jedan od razloga za poraze Partizana to što Žofri Lovernj mora da igra zbog problema sa povredama.

Izvor: Printscreen/YouTube/JaoMileTV/MN Press

Partizan je sa duplog evroligaškog gostovanja došao sa dva poraza. Izgubio je od Asvela u Francuskoj i Žalgirisa u Litvaniji. O igri ekipe pričao je Nikola Otašević koji smatra da problem leži u tome što Žofri Lovernj igra.

"Od kada se povrijedio Džekiri, Partizan svaku utakmicu kreće u hendikepu. Ne znam zašto mora da se krene sa tim igračem. Ja volim Partizan isto kao što voli taj igrač i volim da Partizan pobjeđuje. Imamo hendikep povredama Vilisa i Džekirija, Hejsa mora da čuva od faula, počinje Lovernj. Počeli smo protiv Asvela 7:0, Žalgiris 13:4, sve dok je on u igri, Partizan trpi dok se ne oporave", počeo je Otašević u podkastu "Jao Mile" kod bivšeg igrača Zvezde Mileta Ilića.

Nastavio je da priča o francuskom košarkašu i da naglašava da on ne može da bude na parketu u Evroligi.

"Lovernj ne može da igra Evroligu. Gledam komentare većih igrača i većih stručnjaka od nas ovdje. Svi kažu kao upitan je za Evroligu... Realno je da ne može da igra Evroligu na ovom nivou gdje se trči, brzo igra, iskače, rola. Nije više taj igrač, krećemo u hendikepu. Onda se izgubi snaga da se vratiš u rezultat."

"Vidio sam reakciju Penjaroje"

Pogledajte 00:09 Đoan Penjaroja besan na Lamara Stivensa Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Pričao je Otašević i o potezu trenera Penjaroje koji je bio ljut na Lamara Stivensa.

"Protiv Asvela je napravljen preokret, imao je Partizan 11 razlike na šest minuta do kraja. Beson šutira iz daljine samo, Stivens ga pusti i na početku i na kraju meča, taj čovjek šutira trojke. Ne može neodgovorno da se igra. Vidio sam reakciju Penjaroje, sigurno mu je rekao 100 puta da ne šutne taj, ti ga pustiš da šutne. To je nedopustivo", zaključio je Otašević.

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