Partizan se hitno oglasio: "Naredni meč u Beogradu ne igramo ni u Areni, ni u Pioniru"

Partizan se oglasio i potvrdio da meč protiv Kluža u ABA ligi neće igrati ni u Areni, ni u Pioniru.

Izvor: MN PRESS

Partizan se poslije duple evroligaške nedjelje vraća obavezama u ABA ligi. Tako će meč protiv Kluža da igra u trećoj hali. Dakle, neće igrati u Beogradskoj areni, ni u hali "Aleksandar Nikolić", već u hali sportova "Ranko Žeravica".

Iz kluba su se oglasili saopštenjem i potvrdili da će meč da se igra u ponedjeljak od 13 časova na Novom Beogradu zbog logističkih problema.

"Partizan dočekuje Kluž u Hali sportova 'Ranko Žeravica' u ponedjeljak u okviru 6. kola ABA lige. Meč će igrati u svom nekadašnjem domu na Novom Beogradu. Pošto je u Areni zakazan koncert u terminu odigravanja meča, Partizan je bio prinuđen da hitno nađe alternativno rješenje. Pošto je i 'Pionir' zauzet, a u Hali sportova se igra ranije potvrđena utakmica u večernjima časovima, u dogovoru klubova i lige je donesena odluka o dnevnom terminu u ponedjeljak.Ulaz na utakmicu biće omogućen vlasnicima sezonskih ulaznica", stoji u saopštenju.

Partizan Mozzart Bet dočekuje Kluž u Hali sportova "Ranko Žeravica" Parni valjak će u 6. kolu AdmiralBet ABA lige biti domaćin Klužu u svom nekadašnjem domu na Novom Beogradu. Nakon što je u Beogradskoj areni zakazan koncert u terminu odigravanja duela protiv Kluža, Partizan je bio prinuđen da hitno traži alternativno rešenje. Kako je i hala "Aleksandar Nikolić" zauzeta i u Hali sportova se igra ranije potvrđena utakmica u večernjim časovima, u dogovoru klubova i lige, doneta je odluka o dnevnom terminu u ponedeljak. Ulaz na utakmicu biće omogućen vlasnicima sezonskih ulaznica. Vidimo se u Hali sportova! — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 31, 2026

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