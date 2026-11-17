Ruski fudbalski savez predstavio retro dresove inspirisane SSSR-om, u čast 100. godišnjici rođenja Nikite Simonjana i pobjede nad Jugoslavijom pedesetih.

Izvor: instagram.com/teamrussia

Ruski fudbalski savez je sa domaćim proizvođačima sportske opreme "Jogel" i "Olovo" dizajnirao novu, retro kolekciju svojih dresova. U njoj će reprezentacija igrati u prijateljskoj utakmici protiv Venecuele u utorak od 17 u Krasnodaru.

Novi dizajn ruskog dresa zamišljen je pod imenom "osnova" i posvećen je 100. godišnjici rođenja Nikite Simonjana, osvajača olimpijskog zlata 1956. u fudbalu, kao i 70. godišnjici tog uspjeha Sovjetskog saveza na Olimpijskim igrama u Melburnu 1956. — u finalu protiv Jugoslavije (1:0).

Sovjeti su u to ime nosili crvene dresove dugih rukava sa polo kragnom, bijele šortseve i crnu golmansku opremu, koju će čuvar mreže reprezentacije i PSŽ-a Matvej Safonov nositi u čast golmana iz pedesetih i šezdesetih, prije svih slavnog Lava Jašina.

Dresovi su dizajnirani u bojama bivšeg SSSR-a, na leđima dresova ispisani su veliki brojevi bez prezimena, baš kao na dresovima sovjetske reprezentacije. Za današnju priliku kreiran je i poseban font sa izduženim geometrijskim proporcijama.

Od Melburna do Svjetskog prvenstva u Rusiji

Osmog decembra 1956. godine reprezentacija SSSR-a pobijedila je Jugoslaviju rezultatom 1:0 u finalu Olimpijskih igara pred skoro 87 hiljada gledalaca i prvi put osvojila olimpijsko zlato. Dio tog legendarnog tima bili su Lav Jašin, Nikita Simonjan i Eduard Streljcov, dok su za Jugoslaviju igrali Dragoslav Šekularac, Ivan Šantek, Todor Veselinović, Sava Antić, Ibrahim Biogradlić, Mladen Koščak, Dobrosav Krstić, Luka Lipošinović, Muhamed Mujić, Zlatko Papec, Petar Radenković, Nikola Radović, Blagoje Vidinić.

Pobjeda u Melburnu označila je početak ere velikih uspjeha sovjetskog fudbala. SSSR je 1960. godine osvojio prvo izdanje Evropskog prvenstva, a 1988. u Seulu stigao je do svog drugog olimpijskog zlata. Svoje stranice istorije kasnije su ispisali i ruski fudbaleri: prvo osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 2008, a zatim i tim koji je stigao do četvrtfinala Svjetskog prvenstva na domaćem terenu 2018. godine.

Rusi godinama van takmičenja

Izvor: MN PRESS

Ruska fudbalska reprezentacija već dugo prolazi kroz jako težak period i ne nazire se trenutak u kojem će moći da se vrati međunarodnim takmičenjima. Posljednji put je u njima učestvovala u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2024, kada je izbačena pred polufinale plej-ofa protiv Poljske.

(MONDO)