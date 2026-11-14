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Kapiten Njemačke podržava učešće Rusije: "Hoćemo Svjetsko prvenstvo sa najboljima"

Kapiten Njemačke podržava učešće Rusije: "Hoćemo Svjetsko prvenstvo sa najboljima"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kapiten Njemačke Moric Zajder podržava učešće Rusije na Svjetskom prvenstvu, uprkos prijetnjama bojkotom od 11 zemalja.

Moric Zajder, hokej Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Kapiten hokejaške reprezentacije Njemačke Moric Zajder podržava učešće Rusije na Svjetskom prvenstvu. Iako iz njegove zemlje stižu najave da Rusi neće biti dobrodošli, pa i po cijenu otkazivanja turnira, on se zalaže za povratak Rusa na najveću svjetsku hokejašku scenu.

"Na kraju krajeva, želimo da imamo najbolje igrače na ledu", izjavio je defanzivac Detroita za "Augzburger algemajne".

Ovaj 25-godišnjak je dodao da bi ga "u principu" radovalo da Rusija bude dio turnira. "A ako ne bude, i prethodnih godina je funkcionisalo i bez njih", dodao je on.

Zajder je na prošlom Svjetskom prvenstvu predvodio njemački nacionalni tim na ledu i smatra se najboljim defanzivcem svog tima.

Veliki skandal u najavi, 11 timova neće Ruse

(Ne)učešće Rusije izaziva nedjeljama veliku pažnju. Podsjetimo, Sud za sportsku arbitražu (CAS) donio je presudu kojom je ruskim hokejaškim ekipama ponovo dozvoljeno učešće u međunarodnim takmičenjima. Međutim, uslijedile su prijetnje bojkotom utakmica protiv Rusije i to veoma konkretne, iz nekoliko zemalja, na čelu sa aktuelnim svjetskim šampionom Finskom.

Prema navodima njemačke vlade, do sada je 11 država izjavilo da neće igrati protiv ruskih timova, a među njima je i navedena Finska.

Nijemci su u takvoj situaciji zaprijetili i krajnjom mjerom, otkazivanjem domaćinstva turnira planiranog za period između 13. i 30. maja.

"Valjda nećemo ostati bez turnira"

Kapiten Zajder ističe da razumije "političku dimenziju" ovog pitanja. "Zato mi je drago što mi ne moramo da donosimo takve odluke. Naravno, čovjek se samo nada da ovakva presuda neće uticati na to da li ćemo ostati bez domaćinstva Svjetskog prvenstva ili ne", dodao je on.

Hokejaški savez Njemačke (DEB) apelovao je na Svjetsku hokejašku federaciju (IIHF) da brzo razriješi ovu osjetljivu situaciju. Prema riječima predsjednika DEB-a Franka Luca, ponovno uključivanje Rusije i eventualne posljedice za turnir predstavljaju "značajan ekonomski rizik" za zemlju domaćina.

S druge strane, u slučaju da im se uskrati pravo učešća, Hokejaški savez Rusije zaprijetio je Njemačkoj zahtjevom za odštetu.

U takvoj situaciji, njemačka vlada je isključila mogućnost odbijanja viza ruskim igračima. Istovremeno, iz Kanade stižu sasvim drugačije poruke - da Rusima neće biti dopušteno ni da uđu unutar granica te zemlje ako dođu da igraju hokej kao reprezentacija, koja god starosna selekcija.

Svjetsko prvenstvo u hokeju organizuje se svake godine, a Kanada je najuspješnija selekcija sa 28 titula. Rusija je druga na "vječnoj listi" sa 27, a slijede ih Češka sa 13, Švedska sa 11, aktuelni prvak Finska sa pet, Amerika sa tri...

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Tagovi

hokej Svjetsko prvenstvo Njemačka Rusija

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