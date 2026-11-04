"Rusa kod nas biti neće, nijednog": Premijer Kanade odbrusio poslije odluke suda

Premijer Kanade Mark Karni saopštio je da Rusi i Bjelorusi neće učestvovati na Svjetskom juniorskom prvenstvu u hokeju, bez obzira na odluku Suda za sportsku arbitražu.

Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kanada neće dozvoliti takmičarima iz Rusije ili Bjelorusije da učestvuju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u hokeju na ledu koje bi trebalo da počne sljedećeg mjeseca u provinciji Alberta, izjavio je u utorak novinarima premijer Mark Karni.

Kanada, ključni međunarodni saveznik Ukrajine u njenom ratu sa Rusijom, već je osudila prošlonedjeljnu odluku Suda za sportsku arbitražu kojom se Rusima dozvoljava takmičenje na događajima Međunarodne federacije u hokeju na ledu.

Predviđeno je da se Svjetsko juniorsko prvenstvo održi od kraja decembra do početka januara.

"Sve dok Rusija i Bjelorusija podržavaju ovaj nelegalni, neopravdani, užasni rat u Ukrajini, i dokle god to traje, nijedan od tih sportista neće se takmičiti za svoju zemlju u Kanadi", rekao je premijer Kanade

"Dakle, ako pitate konkretno za Svjetsko juniorsko prvenstvo, Rusa tamo neće biti", poručio je na televizijskoj konferenciji za novinare na kraju samita u Antigvi.

Niz saveza najavio bojkot Rusa

Ranije u utorak, nacionalni savezi za hokej na ledu Norveške, Danske, Švedske i Češke saopštili su da će odbiti da igraju protiv Rusije na muškom Svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu sljedeće godine u Njemačkoj.

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