"Praktično je njemoguće da Rusi igraju": Nijemci će radije otkazati čitavo Svjetsko prvenstvo

Njemačka vlada čvrsto vjeruje da je "praktično nemoguće" da Rusija učestvuje na Svjetskom prvenstvu u hokeju zbog prijetnji bojkotom drugih reprezentacija, ali i sponzora. U Berlinu su spremni i na najradikalnije mjere.

Izvor: Jason Franson / Zuma Press / Profimedia

Njemački politički vrh se oglasio povodom predstojećeg Svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u toj zemlji, zakazanog za maj 2027. godine. Nedjelju dana nakon presude Suda za sportsku arbitražu (CAS) o povratku Rusije na međunarodnu hokejašku scenu, Savezna vlada Njemačke jasno poručuje: Svjetsko prvenstvo u Diseldorfu i Manhajmu će se održati, ali vjerovatno bez Rusije.

Portparol vlade Štefan Kornelijus rekao je da je praktično nemoguće da Rusija nastupa zbog rata u Ukrajini i zbog prijetnji nekih reprezentacija da će bojkotovati utakmice protiv Rusa: "Naš cilj mora biti održavanje turnira onako kako je planirano. Međutim, s obzirom na prijetnje bojkotom u slučaju dopuštanja nastupa Rusiji, to bi faktički bilo nemoguće. Zbog toga želimo da kroz razgovore ispitamo mogućnosti kako da se turnir ipak održi."

Proteklih dana vođeni su intenzivni razgovori sa Francom Rajndlom (71), novopečenim predsjednikom Međunarodne hokejaške federacije (IIHF), i Njemačkim olimpijskim sportskim savezom. Zaključak pregovora je da učešće Rusije čini organizaciju turnira "sportski i ekonomski praktično nemogućom".

Podsjetimo, Međunarodni sud za sportsku arbitražu (CAS) donio je krajem oktobra odluku da ukine suspenziju ruskim selekcijama, koja je uvedena na početku ruskog napada na Ukrajinu. Od tada više država prijeti bojkotom prvenstva u Njemačkoj. Takođe, i ključni sponzori su najavili povlačenje.

Njemački hokejaški savez (DEB) čak je nagovijestio i mogućnost potpunog odustajanja od domaćinstva turnira.

Kanađani javno zaprijetili Rusima

Izvor: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

U međuvremenu je i kanadski premijer Mark Karni javno poručio Rusima da ne dolaze na U-20 Svjetsko prvenstvo u toj zemlji, a istu, državnu mjeru protiv Rusa mogla bi da primijeni i Njemačka.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da "nema normalnosti u vremenima u kojima Rusija vodi agresorski rat protiv Ukrajine". "Nećemo se ni pretvarati da ta normalnost postoji", stav je tog ministarstva Njemačke, koje prenosi "Bild".

Aktivirao se i Vladimir Putin

Izvor: (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

U raspravu se umiješao i ruski lider Vladimir Putin. Kao deklarisani ljubitelj hokeja, optužio je pojedine zemlje za uvođenje političkih restrikcija ruskim sportistima, bez imenovanja konkretnih država. Pritom je lider iz Kremlja to nazvao grubim kršenjem prava, sudskih odluka, a samim tim i institucija demokratije.