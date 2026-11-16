Rusija definitivno ne može na Svjetsko prvenstvo: Nemoćni su i sud u Lozani i Svjetska federacija

Zbog izričitog stava Kanade, ruska reprezentacija do 20 godina definitivno ne može da igra na Svjetskom prvenstvu za juniore krajem godine-

Izvor: Kirill Kukhmar / Zuma Press / Profimedia

Međunarodna hokejaška federacija (IIHF) popustila je pred prijetnjom Kanade da neće dopustiti mladim ruskim reprezentativcima ni da uđu u zemlju na predstojeće Svjetsko prvenstvo za juniore (26. decembar - 5. januar).

Krovna hokejaška organizacija oglasila se u nedjelju uveče i potvrdila da nije mogla da nađe izvodljivo rješenje prema kojem bi Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina bilo odigrano negdje drugdje. Zato će Rusima i dalje biti zabranjeno da učestvuju, i to odlukom domaćina.

"IIHF potvrđuje da zbog stava i ograničenja koje je formalno saopštila kanadska vlada, reprezentacija Rusije do 20 godina ne može da učestvuje na Svjetskom prvenstvu za juniore. Nakon pažljive procjene izvodljivosti alternativnih aranžmana, Savjet IIHF-a je utvrdio da će Kanada ostati domaćin i da će se turnir održati od 26. decembra 2026. do 5. januara 2027. u Edmontonu i Red Diru. Svi nacionalni savezi učesnici su obaviješteni i uskoro će biti objavljen ažurirani raspored takmičenja, kako za Svjetsko prvenstvo za juniore, tako i za Svjetsko prvenstvo divizije 1A za igrače do 20 godina", saopštila je Međunarodna hokejaška federacija (IHF).

Dakle, iako je Međunarodni sud za sportsku arbitražu ukinuo zabranu izrečenu ruskim sportistima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022, Kanada je svojim stavom "poništila" tu presudu.

Poruka iz Kanade bila jasna i oštra

Premijer Kanade Mark Karni početkom mjeseca je izričito rekao da mladim Rusima neće biti dopušteno da uđu u zemlju.

"Sve dok Rusija i Bjelorusija podržavaju ovaj nelegalni, neopravdani, užasni rat u Ukrajini, i dokle god to traje, nijedan od tih sportista neće se takmičiti za svoju zemlju u Kanadi. Dakle, ako pitate konkretno za Svjetsko juniorsko prvenstvo, Rusa tamo neće biti", rekao je premijer zemlje domaćina.

U međuvremenu, raste pritisak i oko predstojećeg Svjetskog prvenstva za seniore u Njemačkoj, na kojem je takođe najavljeno učešće Rusije, uz veliko protivljenje niza učesnika koji najavljuju bojkot. Sa druge strane, Rusija je zaprijetila da će tražiti nadoknadu odštete ako joj bude uskraćeno sudski omogućeno pravo da se takmiči.

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