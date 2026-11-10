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Jelena Isinbajeva na spisku ukrajinske službe: Kijev je svrstao u "putinovce", iako je ruska vlast napada

Jelena Isinbajeva na spisku ukrajinske službe: Kijev je svrstao u "putinovce", iako je ruska vlast napada

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Dvostruka olimpijska šampionka Isinbajeva na spisku ukrajinske obavještajne službe, javljaju ruski mediji.

Jelena isinbajeva na spisku ukrajinske obavjestajne sluzbe Izvor: Shutterstock

Dvostruka olimpijska šampionka u skoku s motkom Jelena Isinbajeva (44) našla se u bazi podataka Glavne uprave obavještajne službe (GUR) Ukrajine, prenosi RIA Novosti.

Kao razlozi za stavljanje 44-godišnje sportistkinje na spisak navode se njeno učešće u predsjedničkim izbornim kampanjama Vladimira Putina u svojstvu povjerenika i dobijanje vojnog čina majora 2015. godine. Takođe, Isinbajeva je bila članica uprave dobrotvornog fonda "Vaskrsenje", koji je prikupljao sredstva za izgradnju glavnog hrama Oružanih snaga Rusije.

Šta ovo u praksi znači?

Ukrajinska obavještajna služba, dakle, posmatra Jelenu Isinbajevu, zajedno sa drugim "upisanim" sportistima, kao osobe koje su direktno povezane sa ruskim državnim i vojnim aparatom. Zbog toga ih je stavila na svoj spisak, koji je u javnosti pominjan i kao spisak osoba koje predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost ili podržavaju rusku politiku.

Ukupno je u bazu uključeno 29 ruskih atletičara i tri trenera. Među njima su i šampionka Evrope u bacanju koplja Vera Rebrik, osvajač bronzane medalje na svjetskom prvenstvu Dmitrij Tarabin i osvajač srebrne medalje na evropskom prvenstvu u skoku s motkom Timur Morgunov.

Jelena Isinbajeva, legenda svjetskog sporta

Izvor: Profimedia

Isinbajeva je osvojila zlato na Olimpijskim igrama 2004. i 2008. godine, kao i bronzu na Igrama 2012. Tri puta je bila svjetska šampionka na otvorenom i četiri puta u dvorani.

Trenutno živi u Španiji i zbog toga je bila kritikovana u ruskim vlastima, kao i zbog toga što je kritikovala agresiju Rusije na Ukrajinu.

"Nema potrebe za javnom osudom, ali svaki građanin koji voli svoju zemlju ima negativan stav prema takvim izjavama", rekao je Maticin, komentarišući to da Isinbajeva ima čin majora.

Bonus video: 

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01:05
Ivana Španović skok za finale EP
Izvor: RTS 2
Izvor: RTS 2

(MONDO)

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Tagovi

Jelena Isinbajeva Atletika Rusija Ukrajina

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