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Sportski sud u Lozani: Rusija više nije zabranjena!

Sportski sud u Lozani: Rusija više nije zabranjena!

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Sportski sud u Lozani ukinuo je zabranu ruskim sportistima, omogućavajući im povratak na međunarodna takmičenja.

Sportski sud u Lozani: Rusija više nije zabranjena! Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Od početka sukoba u Ukrajini, prije više od četiri godine, ruski sportisti zabranjeni su gotovo svuda – ne mogu da se takmiče pod svojom zastavom, himnom i grbom, međutim stvari se polako mijenjaju. Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS) donio je odluku da hokejaška reprezentacija Rusije može slobodno da se takmiči.

Rusija, inače petostruki prvak svijeta, jedna od hokejaških sila, vratiće se tako već od naredne godine na led, kada ćemo njenu seniorsku mušku reprezentaciju vidjeti na Svjetskom prvenstvu.

Prema odluci Suda za sportsku arbitražu, zabrana nastupa više ne važi i to će se "preliti" i na druge sportove.

Federacija ljuta na odluku Suda

Međunarodna hokejaška federacija potvrdila je da će postupiti prema odluci Suda u Lozani, ali nije skrivala nezadovoljstvo takvim raspletom. "IIHF izražava razočaranje odlukom Sportskog arbitražnog suda da Ruskom hokejaškom savezu omogući prijavu ruske reprezentacije na sva prvenstva IIHF-a s trenutnim učinkom", objavila je federacija.

Odluka obuhvaća pet svjetskih prvenstava koja će se održati 2027. godine. Među njima su seniorsko prvenstvo u Njemačkoj i juniorsko prvenstvo u Kanadi.

Da li će se koristiti zastava i himna?

Iako je sud naložio omogućavanje nastupa ruskim reprezentacijama, pojedini detalji njihova povratka još nisu razjašnjeni. CAS se nije izjašnjavao o tome hoće li Rusija morati nastupati bez nacionalnih obilježja, odnosno kao reprezentacija neutralnih sportista, niti o drugim "propustima" istrage.

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Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

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