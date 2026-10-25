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Rusija dobila organizaciju Svjetskog prvenstva

Rusija dobila organizaciju Svjetskog prvenstva

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Svjetsko prvenstvo u dizanju tegova biće održano u Moskvi 2030. godine.

Rusija dobila organizaciju Svjetskog prvenstva Izvor: Мессман Евгений / Zuma Press / Profimedia

Rusija je dobila domaćinstvo Svjetskog prvenstva. U Moskvi će se 2030. godine održati Svjetsko prvenstvo u dizanju tegova, nakon što Rusija nije mogla da bude domaćin međunarodnih takmičenja u olimpijskim sportovima duže od četiri godine.

Što se dizanja tegova tiče u Moskvi će to biti prvo Svjetsko prvenstvo još otkako se zajedno održavaju muško i žensko Svjetsko prenstvo 1997. godine. Odluku o domaćinstvu Moskve donio je izvršni odbor Međunarodne federacije za dizanje tegova (IWF).

Moskva je bila domaćin Svjetskog prvenstva za muškarce 1975. i 1980. godine kao i 1983. godine. Sada će ovo SP u Moskvi biti prvo kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre 2032.

U januaru je svjetska federacija za dizanje tegova dozvolila takmičarima mlađim od 20 godina iz Rusije i Bjelorusije da učestvuju na turnirima pod njenim pokroviteljstvom uz korišćenje nacionalnih simbola. U junu su zatim svi sportisti dobili dozvolu da se takmiče. 

(MONDO)

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Izvor: Instagram/joshwilliams
Izvor: Instagram/joshwilliams

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dizanje tegova Rusija

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