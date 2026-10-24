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Mesut Ozil: "Zašto je FIFA kaznila samo Ruse, a ne i Izraelce?

Mesut Ozil: "Zašto je FIFA kaznila samo Ruse, a ne i Izraelce?

Autor Nemanja Stanojčić
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Mesut Ozil se oglasio i smatra da je velika greška što je FIFA kaznila samo Rusiju, a ne i Izrael.

Mesut Ozil: "Zašto je FIFA kaznila samo Ruse, a ne i Izraelce Izvor: Abdul Goni / AFP / Profimedia

Mesut Ozil (38) je javno pričao o dvostrukim aršinima i to na jednom događaju koji se održao u Turskoj. Tamo je istakao da smatra da nije fer da se kazna primenjuje samo na Rusiju zbog ratnih sukoba, a ne i na Izrael.

"Prije svega bih htio da kažem da je sve dobro organizovano, hvala što ste me pozvali. Želim da čestitam prijateljima iz Rusije. I hoću da kažem još jednu stvar, fudbal je uvijek donosio mir. Ne gledamo rasu, religiju i ništa drugačije, sportska zajednica je uvijek zbližavala ljude", rekao je Ozil.

Zatim se obratio predstavnicima FIFA i onima koji su zaduženi za sankcije.

"Kazna FIFA se nije odnosila na izraelske timove, već samo na ruske. Volio bih da kažem to javno i nadam se da će dvostruki aršini da se sklone na stranu i da svi budu tretirani isto. Želim svima da ostanete zdravi", zaključio je Ozil.

Da li će se Rusi uskoro vratiti?

FIFA je krajem prošle godine donijela odluku da dozvoli mlađim selekcijama u reprezentaciji Rusije da budu na međunarodnim takmičenjima, ali ne i seniorima. Kada bi to moglo da se promijeni? Još uvijek nema naznaka.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je počeo postepeno sa ukidanjem sankcija i postoji šansa da učestvuju na Olimpijskim igrama 2028. godine. Nešto slično je počelo da se primjenjuje u košarci, dok za fudbal još nema konačne odluke.

Tagovi

Mesut Ozil FIFA Rusija Izrael

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