Rusi i Amerikanci pregovaraju o prijateljskom meču fudbalskih reprezentacija

„Za sada mogu da kažem samo da je trenutna situacija prilično pozitivna“, rekao je gensek FS Rusije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Rusije Maksim Mitrofanov izjavio je da ta organizacija pregovara sa Fudbalskim savezom SAD o mogućnosti organizovanja prijateljske utakmice između reprezentacija dvije zemlje, prenosi TASS.

"Razmatramo mogućnost odigravanja utakmice sa reprezentacijom SAD. Više puta smo razgovarali sa američkim savezom o tom pitanju, ali je još rano da se ocijeni koliko su ti razgovori bili uspješni. Za sada mogu da kažem samo da je trenutna situacija prilično pozitivna", rekao je Mitrofanov na marginama 14. međunarodnog sportskog foruma "Rusija - zemlja sporta".

Specijalni izaslanik SAD za globalna partnerstva Paolo Zampoli izjavio je ranije da postoji mogućnost organizovanja revijalne fudbalske utakmice između reprezentacija Rusije i SAD, kao i perspektiva za dalju saradnju dvije države u oblastima sporta - pogotovo hokeja kao sporta u kojem obje države postižu vrhunske rezultate.

Četrnaesti međunarodni sportski forum "Rusija - zemlja sporta" počeo je juče u Krasnojarsku i završava se sutra. Forum se održava uz podršku ruske Vlade i Ministarstva sporta.