Ovo su svi parovi nokaut faze Mundijala: Hrvatima najteže, Leu Mesiju se otvorilo

Ovo su svi parovi nokaut faze Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine.
Nakon rutinske pobjede Argentine nad Jordanom i nevjerovatnog remija Austrije i Alžira poznati su svi parovi šesnaestine finala Mundijala. Na kraju je gol Saše Kalajdžića u 96. minutu meča izbacio Iran sa Mundijala u zadnji čas, a ubacio Austrijance na to posljednje mjesto u nokaut fazi.
Djeluje da je meč Portugala i Hrvatske apsolutno derbi ove faze, mada su tu i dueli Belgije i Senegala, Holandije i Maroka, Francuske i Švedske.
Znamo da Bosna i Hercegovine igra sa SAD, a djeluje da je gornji dio žreba u kome su Njemačka, Francuska, Švedska, Holandija, Maroko, Portugal, Hrvatska, Španija, Belgija i Seegal dosta jači od dijela u kome su Brazil, Meksiko, Engleska, Argentina i Kolumbija.
Pogledajte sve parove šesnaestine finala
- Njemačka - Paragvaj
- Francuska-Švedska
- Južna Afrika - Kanada
- Holandija - Maroko
- Portugal - Hrvatska
- Španija - Austrija
- SAD - BIH
- Belgija - Senegal
- Brazil - Japan
- Obala Slonovače - Norveška
- Meksiko - Ekvador
- Engleska - DR Kongo
- Argentina - Zelenortska Ostrva
- Australija - Egipat
- Švajcarska - Alžir
- Kolumbija - Gana
(MONDO)
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