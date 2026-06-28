Ovo su svi parovi nokaut faze Mundijala: Hrvatima najteže, Leu Mesiju se otvorilo

Ovo su svi parovi nokaut faze Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon rutinske pobjede Argentine nad Jordanom i nevjerovatnog remija Austrije i Alžira poznati su svi parovi šesnaestine finala Mundijala. Na kraju je gol Saše Kalajdžića u 96. minutu meča izbacio Iran sa Mundijala u zadnji čas, a ubacio Austrijance na to posljednje mjesto u nokaut fazi.

Djeluje da je meč Portugala i Hrvatske apsolutno derbi ove faze, mada su tu i dueli Belgije i Senegala, Holandije i Maroka, Francuske i Švedske.

Znamo da Bosna i Hercegovine igra sa SAD, a djeluje da je gornji dio žreba u kome su Njemačka, Francuska, Švedska, Holandija, Maroko, Portugal, Hrvatska, Španija, Belgija i Seegal dosta jači od dijela u kome su Brazil, Meksiko, Engleska, Argentina i Kolumbija.

Pogledajte sve parove šesnaestine finala

Njemačka - Paragvaj

Francuska-Švedska

Južna Afrika - Kanada

Holandija - Maroko

Portugal - Hrvatska

Španija - Austrija

SAD - BIH

Belgija - Senegal

Brazil - Japan

Obala Slonovače - Norveška

Meksiko - Ekvador

Engleska - DR Kongo

Argentina - Zelenortska Ostrva

Australija - Egipat

Švajcarska - Alžir

Kolumbija - Gana

(MONDO)

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