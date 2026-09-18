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Fjodoru Jemeljanenku uručen Orden časti sa zlatnim zracima u Banjaluci (VIDEO)

Fjodoru Jemeljanenku uručen Orden časti sa zlatnim zracima u Banjaluci (VIDEO)

Autori Nebojša Šatara Autori mondo.ba/SRNA
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Proslavljenom ruskom borcu mješovitih borilačkih vještina (MMA) Fjodoru Jemeljanenku u Banjaluci je uručen Orden časti sa zlatnim zracima za vrhunska lična dostignuća u sportu, njegovu promociju, te jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske.

Fjodoru Jemeljanenku uručen Orden časti sa zlatnim zracima u Banjaluci Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Jemeljanenko, kojem je orden uručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, poručio je u petak u Banjaluci da mu je uručeni orden velika čast, naglasivši duboke veze među narodima.

"Istorija Rusije, Srbije i Republike Srpske uvijek se prepletala. Imamo jednu vjeru i krv. Uvijek težim da posjetim Srbiju i Republiku Srpsku - služim voljenoj Rusiji i voljenoj i bratskoj Srbiji", izjavio je Jemeljanenko, a prenijela agencija "Srna".

Tokom posjete Banjaluci, legendarni teškaš - kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih boraca u istoriji MMA - pokazao je i humanu stranu doniravši 20.000 KM lokalnoj Roditeljskoj kući.

Rođen je 1976. godine, a tokom bogate karijere ostvario je impresivan skor od 40 pobjeda i sedam poraza.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Najveći trag ostavio je u kultnoj japanskoj organizaciji "Prajd", gdje je ostao neporažen od 2001. do 2010. godine i držao naslov prvaka u teškoj kategoriji.

Jemeljanenko je na meč 2019. godine izašao uz stihove srpske pjesme "Hriste Bože" poznate i kao "Himna kosovskih junaka". Tada je Jemeljanenko istakao rusku i srpsku zastavu, te zahvalio svima koji su ga podržavali, a posebno u pravoslavnim zemljama - Rusiji, Srbiji i Grčkoj.

Svoju profesionalnu karijeru u MMA zvanično je završio 2023. godine.

(MONDO)

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Tagovi

Fjodor Jemeljanenko MMA borilački sportovi

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