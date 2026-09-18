Fjodoru Jemeljanenku uručen Orden časti sa zlatnim zracima u Banjaluci (VIDEO)

Proslavljenom ruskom borcu mješovitih borilačkih vještina (MMA) Fjodoru Jemeljanenku u Banjaluci je uručen Orden časti sa zlatnim zracima za vrhunska lična dostignuća u sportu, njegovu promociju, te jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Jemeljanenko, kojem je orden uručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, poručio je u petak u Banjaluci da mu je uručeni orden velika čast, naglasivši duboke veze među narodima.

"Istorija Rusije, Srbije i Republike Srpske uvijek se prepletala. Imamo jednu vjeru i krv. Uvijek težim da posjetim Srbiju i Republiku Srpsku - služim voljenoj Rusiji i voljenoj i bratskoj Srbiji", izjavio je Jemeljanenko, a prenijela agencija "Srna".

Tokom posjete Banjaluci, legendarni teškaš - kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih boraca u istoriji MMA - pokazao je i humanu stranu doniravši 20.000 KM lokalnoj Roditeljskoj kući.

Rođen je 1976. godine, a tokom bogate karijere ostvario je impresivan skor od 40 pobjeda i sedam poraza.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Najveći trag ostavio je u kultnoj japanskoj organizaciji "Prajd", gdje je ostao neporažen od 2001. do 2010. godine i držao naslov prvaka u teškoj kategoriji.

Jemeljanenko je na meč 2019. godine izašao uz stihove srpske pjesme "Hriste Bože" poznate i kao "Himna kosovskih junaka". Tada je Jemeljanenko istakao rusku i srpsku zastavu, te zahvalio svima koji su ga podržavali, a posebno u pravoslavnim zemljama - Rusiji, Srbiji i Grčkoj.

Svoju profesionalnu karijeru u MMA zvanično je završio 2023. godine.

Орден части са златним зрацима, који је предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио великом шампиону Фјодору Јемељаненку, израз је поштовања према његовим великим спортским успјесима и братске љубави коју његујемо према руском народу.



Фјодор је својим успјесима, снагом,…pic.twitter.com/dnIM1zHc1Y — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 18, 2026

(MONDO)