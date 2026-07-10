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Zlatko Dalić već našao novi posao poslije Hrvatske

Zlatko Dalić već našao novi posao poslije Hrvatske

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Zlatko Dalić i u budućnosti će biti u ulozi selektora.

Zlatko Dalić preuzima Ujedinjene Arapske Emirate Izvor: Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia

Zlatko Dalić napustio je mjesto selektora Hrvatske nakon neuspjeha na Svjetskom prvenstvu. "Vatreni" su na posljednja dva Mundijala osvajali medalje, da bi ih ovog puta izbacio Portugal u šesnaestini finala poslije prave drame. Dalić je ostao bez energije i motiva i odlučio da podnese ostavku.

Njegov nasljednik će biti Slaven Bilić, a samo dva dana kasnije stižu iznenađujuće informacije. Navodno je Dalić dao riječ Fudbalskom savezu Ujedinjenih Arapskih Emirata i u budućnosti će voditi tu selekciju.

"Fudbalski savez UAE postigao je dogovor o potpisivanju ugovora s hrvatskim selektorom i bivšim trenerom Al Aina Zlatkom Dalićem za vođenje seniorske reprezentacije UAE-a", prenose tamošnji mediji.

Ovaj scenario je najavljen još prije Svjetskog prvenstva, a spekuliše se da će ako dođe do konačnog dogovora zarađivati oko pet miliona evra po sezoni.

Podsjetimo, Dalić je najuspješniji selektor u istoriji Hrvatske. Sa vatrenima je slavio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018, bronzu u Kataru 2022, kao i treće mjesto u Ligi nacija 2023.

Tagovi

Zlatko Dalić fudbal

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