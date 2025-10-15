Revolucionarno otkriće: Naučnici promijenili krvnu grupu bubrega prije transplantacije

Naučnici su uspješno izvršili transplantaciju bubrega, uz prethodnu promjenu krvne grupe iz A u nultu, objavljeno je u časopisu "Priroda biomedicinskog inženjeringa".

Izvor: Shutterstock

Ovo dostignuće moglo bi da skrati vrijeme čekanja na nove organe i spase živote.

Pacijenti sa krvnom grupom nulta, koji čine više od polovine onih na listama čekanja za bubrege, mogu da dobiju organe samo od donora sa identičnom krvnom grupom, ali bubrezi krvne grupe nulta često se daju drugima jer su univerzalno kompatibilni.

Kao rezultat, pacijenti sa krvnom grupom nulta obično čekaju dvije do četiri godine duže, a mnogi umiru čekajući, naveli su istraživači u časopisu.

U prvom eksperimentu na ljudima, enzimski konvertovani bubreg presađen je primaocu sa moždanom smrću. Bubreg je prva dva dana funkcionisao bez znakova odbacivanja koji mogu da unište nekompatibilan organ za nekoliko minuta.

Do trećeg dana, istraživači su uočili blagu reakciju, ali je oštećenje bilo daleko manje nego u tipičnom slučaju neusklađenosti krvne grupe i bilo je znakova da organizam počinje da toleriše organ, navodi se u izvještaju.

"Prvi put smo vidjeli da se ovo odvija na ljudskom modelu. To nam daje neprocjenjiv uvid u to kako da poboljšamo dugoročne ishode", rekao je ljekar Stiven Viters sa Univerziteta Britanske Kolumbije, koji je bio jedan od rukovodilaca istraživanja.

Regulatorno odobrenje za klinička ispitivanja je sljedeći korak, naveli su istraživači.