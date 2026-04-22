Pijemo ga uz skoro svaki obrok: Kardiolozi upozoravaju, ni ne shvatamo koliko šteti srcu

Umjesto soka, pijte vodu uz obroke, apeluju kardiolozi.

Mnogi od nas se fokusiraju na ishranu kada žele da brinu o zdravlju srca. Znamo da ljekari preporučuju povrće, voće, proizvode od cijelog zrna, nemasno meso i ribu, a odvraćaju od visoko prerađene hrane. Međutim, rjeđe razmišljamo o tome koliki značaj za srce ima ono što pijemo, a kardiolozi otvoreno apjeluju - umjesto soka, pijte vodu.

Dr Lars Sondergard, kardiolog, naglašava da je adekvatna hidratacija ključni element prevencije bolesti kardiovaskularnog sistema.

"Kada je organizam dehidriran, krv postaje gušća i sklonija stvaranju ugrušaka, što povećava rizik od ozbiljnih srčanih događaja. Dovoljna količina vode čini da srce radi efikasnije, jer ne mora toliko da se napreže da bi pumpalo krv", objašnjava stručnjak i dodaje da redovno pijenje vode može da smanji rizik od razvoja srčane insuficijencije.

Mnogi od nas svakodnevno posežu za voćnim sokovima. Uvjereni smo da je to zdrav izbor. Pomorandža, jabuka, grejpfrut ili brusnica djeluju kao odličan način da ojačamo imunitet i dopunimo vitamine. Ipak, ljekari upozoravaju da svakodnevno pijenje voćnih sokova uopšte ne pogoduje zdravlju srca. Zašto?

Voćni sokovi, za razliku od vode, sadrže dosta šećera, često i dodatog. Kako objašnjava dr Estel Žan, kardiolog, ishrana bogata šećerom može da dovede do gojenja, povišenog krvnog pritiska, hronične upale i nepovoljnih nivoa holesterola. Višak šećera podiže trigliceride i LDL ("loš") holesterol, a snižava HDL ("dobar").

Dr Sondergard dodaje da višak šećera u ishrani može da izazove hronične upale u krvnim sudovima i dovede do masne jetre, što povećava rizik od infarkta ili moždanog udara. Zbog toga American Heart Association preporučuje da šećer ne prelazi 6 odsto dnevnog kalorijskog unosa, a to je oko šest kašičica dnevno. U međuvremenu, već jedna čaša soka može da sadrži više od 30 g šećera, odnosno čak sedam kašičica.

Voda - najbolji izbor za srce

Kada je riječ o hidrataciji, stručnjaci su saglasni - ništa ne može da zamijeni vodu.

"Ograničavanje šećera i izbor vode umjesto soka donosi mnoge koristi za srce. Voda pomaže srcu da efikasnije pumpa krv i smanjuje njegovo opterećenje, održavajući pravilan volumen krvi", kaže dr Sondergard.

Dodatno, podržava rad bubrega, olakšava izbacivanje toksina i viška natrijuma, što pomaže u regulaciji krvnog pritiska.

"Voda održava pravilnu ravnotežu elektrolita, ključnu za normalan ritam i funkciju srca. Sve to dovodi do manjeg rizika od razvoja srčane insuficijencije", dodaje stručnjak.

Zašto je cijelo voće bolje od soka?

Naučno potvrđene dijete povoljne za srce, kao što su DASH i mediteranska dijeta, uvijek uključuju voće, ali ne i sokove. Zašto?

"Voćni sok obezbjeđuje neke vitamine i antioksidanse, ali ima manje vlakana i više koncentrisanog šećera nego cijelo voće. To dovodi do naglih skokova šećera u krvi i povećava kalorijsku vrijednost obroka", objašnjava dr Žan.

Istraživanja pokazuju da vlakna iz voća snižavaju nivo "lošeg" holesterola i podižu "dobar", smanjujući rizik od bolesti srca.

"Vlakna podržavaju zdravlje srca regulišući nivo holesterola i šećera, a daju osjećaj sitosti. Nasuprot tome, sokovi, zbog nedostatka vlakana i visokog sadržaja šećera, mogu da dovedu do naglih skokova šećera u krvi, pojačanog apetita i dobijanja na težini", upozorava dr Sondergard.

