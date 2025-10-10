logo
Zašto u jesen treba da navalite na sok od nara? Nema boljeg prijatelja crijeva i kože kad je hladno

Zašto u jesen treba da navalite na sok od nara? Nema boljeg prijatelja crijeva i kože kad je hladno

Izvor mondo.ba Izvor Sensa
Kada dođu hladni dani, usporava se prirodai metabolizam, zato u jesen treba da navalite na sok od nara.

Zašto u jesen treba da navalite na sok od nara Izvor: Shutterstock

Jedenje sezonskih plodova je najbolje, potvrđuju nauka i nutricionisti – to je način dsa uključite više hranljivih, ukusnih i pristupačnih prirodnih sastojaka. A nar je voće jeseni. Ima kulinarsku svestranost, ali njegova nutritivna svojstva mogu pomoći crevima da rade kao sat i biti saveznik u prevenciji zdravlja.

A zašto i kako bi trebalo da uključite sok od nara u jesenju ishranu?

Prvi razlog za uključivanje nara u ishranu na jesen jeste duga sezonska dostupnost - to je jedno od voća koje ulazi u svoju sezonu sa promenom godišnjeg doba, a traje od septembra do januara. Drugo, njegove brojne koristi savršeno se poklapaju sa zimskim potrebama našeg tijela.

Prednosti nara

Nar se smatra superhranom. Treba samo da pogledate cijeli spektar njegovih svojstava da biste shvatili da je nar odlična pomoć za opšte blagostanje i metaboličku ravnotežu jer obezbjeđuje vitamine, minerale i bioaktivna jedinjenja koja pomažu telesnim funkcijama.

Od njegovih svojstava, ističu se:

  • Antiinflamatorno i antioksidativno dejstvo.
  • Vitamini i minerali - obezbjeđuje vitamin C, K, folate i kalijum.
  • Dijetetska vlakna - podstiču varenje i regulišu crevni tranzit.
  • Antiinflamatorna jedinjenja - štite tkiva.
  • Tanini i fenolne kiseline.

Jedna od glavnih prednosti nara dolazi upravo od njegovog antiinflamatornog dejstva i visokog sadržaja antioksidanata, ima višestruke koristi vezane za prevenciju zdravlja.

Njegovo dejstvo na zaštitu kože iznenađujuće u vrijeme kada hladnoća preti njenom zdravlju, a zahvaljujući činjenici da vitamin C i polifenoli pomažu u jačanju odbrane kože.

Izvor: Shutterstock

Sok od nara je kao antioksidativni koktel

Za maksimiziranje antioksidativnog dejstva nara preporučuje se njegov sok. Sa sveže cijeđenim sokom unosite veću koncentraciju antioksidanata i biodostupnih polifenola nego sa cijelim voćem.

Ali idealno je kombinovati cijelo voće svakodnevno i povremeni sok kao antioksidativni injekciju ili podršku poslije treninga. Da bi se u potpunosti iskoristilo njegovo antioksidativno dejstvo, idealno bi bilo uključiti sozu ujutru na prazan stomak kao antioksidativni i hidrirajući podsticaj.

Nar pomaže varenju

A upravo u digestivnom zdravlju možete najjasnije videti efekat ara.

Nar favorizuje crevnu mikrobiotu i pomaže rad crijeva. Preporučuje se uključivanje ove namirnice poslije obroka - tada pomaže kod varenja zahvaljujući svojim enzimima i vlaknima.

Nar pomaže u održavanju zdravlja digestivnog sistema i kontroliše rad crijeva.

Izvor: Shutterstock

Tagovi

voće jesen sok

