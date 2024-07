OGLASILI SE IZ ER SRBIJE! Moguća odstupanja od predviđenih letova zbog svjetskog tehnološkog kvara

Er Srbija je izdala hitno saopštenje za sve putnike.

Izvor: DenisKlimov/Shutterstock

Zbog globalnog tehnološkog problema u toku dana moguća su velika odstupanja od planiranog letenja u putničkom avio-saobraćaju, saopštili su iz Er Srbije.

"Globalni tehnološki problemi sa softverom koji su pogodili avio-kompanije, banke i medije širom svijeta, odrazili su se i na rad pojedinih aerodroma do kojih leti Er Srbija. Zbog toga se danas (petak, 19. jul 2024. godine) očekuju izvjesna odstupanja od planiranog reda letenja. U ovom trenutku, od destinacija iz mreže Er Srbije, saobraćaj je posebno otežan na pojedinim aerodromima u Španiji, kao i u Berlinu, Amsterdamu i Cirihu. Kao posljedica toga, može doći do faznih kašnjenja i daljeg nepovoljnog uticaja na normalno odvijanje saobraćaja. Primjera radi, aerodrom u Cirihu zatvoren je danas do 20 časova po lokalnom vremenu", navode iz Er Srbije.

Er Srbija se izvinjava putnicima zbog najavljenih odstupanja od planiranog reda letenja, do kojih dolazi zbog okolnosti koje su van kontrole srpske nacionalne avio-kompanije. Svi putnici koji eventualno budu izgubili svoje konekcije, biće preusmjereni na alternativne letove. Nadležne službe Er Srbije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se očuva redovnost saobraćaja, u skladu sa planiranim redom letenja, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, brojne institucije, avio-kompanije, medijske kuće, kao i velike banke našle su se u ogromnom problemu zbog masovnog tehnološkog kvara. Brojni letovi su prizemljeni, a kao uzrok ovog svetskog kolapsa navodi se neispravno ažuriranje proizvođača programa za sajbesigurnost "CrowdStrike".

(Mondo.rs/A.V.)