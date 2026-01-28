Španija otvorila vrata za pola miliona migranata: "Moći će da rade u svim sektorima"

Španska vlada odobrila je plan kojim će 500.000 migranata bez dokumenata dobiti dozvolu za boravak i rad, uz obrazloženje da je to potrebno zbog manjka radne snage.

Španska vlada odobrila je plan prema kojem će 500.000 stranih migranata, koji se na njenoj teritoriji nalaze bez potrebnih dokumenata, dobiti dozvolu za život i radu zemlji. Ovaj potez je suprotan oštrim imigracionim politikama u drugim dijelovima Evrope.

"Moći će da rade u bilo kom sektoru, u bilo kom dijelu zemlje", izjavila je španska ministarka za migracije Elma Sais na konferenciji za medije.

Otvorena vrata za pola miliona migranata

Španska vlada vjeruje da će se time popuniti manjak radne snage i ublažiti problem starenja stanovništva.

"Vlada će regulisati status tih ljudi kako bi dala prava osobama koje su već u Španiji", naglasila je ministarka.

Mjera se odnosi na one koji su se nalazili u Španiji najmanje pet mjeseci u kontinuitetu do 31. decembra, kao i na one koji su podnijeli zahtjev za međunarodnu zaštitu prije tog datuma. Kao dokaz moraće da prilože bilo kakav javni ili privatni dokument koji to potvrđuje, ili kombinaciju oba.

Podnosioci zahtjeva za regulisanje statusa moraju imati čist krivični dosije i ne smiju predstavljati prijetnju javnom redu. Dozvoleće se odnositi i na njihovu djecu koja već žive u Španiji.

Očekuje se da će rok za podnošenje zahtjeva biti otvoren u aprilu i trajati do kraja juna. Plan će biti usvojen uredbom za koju neće biti potrebno odobrenje parlamenta, u kojem koalicija predvođena socijalistima nema većinu.

Opozicija napala vladu

Konzervativna i krajnje desničarska opozicija napala je vladu, tvrdeći da će ovakve mjere podstaći dalju ilegalnu imigraciju. Alberto Nunjes Feiho, lider Narodne stranke, glavne desne opozicione partije, napisao je na društvenoj mreži X da bi "apsurdni" plan "preopteretio javne službe".

"U socijalističkoj Španiji, ilegalno se nagrađuje", poručio je i obećao da će promijeniti migracionu politiku "od vrha do dna" ako preuzme vlast.

Španska katolička crkva bila je među organizacijama koje su pohvalile ovu mjeru, nazivajući je "činom socijalne pravde".

Socijalistički premijer Pedro Sančes smatra da su Španiji potrebni imigranti kako bi se popunio manjak radne snage i ublažilo starenje stanovništva, koje bi moglo ugroziti penzioni sistem i državu blagostanja.

Zvanični podaci objavljeni u utorak pokazali su da je 52.500 od 76.200 novozaposlenih u posljednjem tromjesečju prošle godine bilo stranog porijekla.

Otvoreniji stav Španije u suprotnosti je sa trendom u kojem su evropske vlade pooštrile migracione politike pod pritiskom stranaka tvrde desnice, koje su ojačale širom Evropske unije. Prema podacima analitičkog centra Funkas, početkom januara 2025. godine u Španiji je živjelo oko 840.000 nedokumentovanih migranata, uglavnom iz Latinske Amerike.

Španija je jedan od glavnih evropskih ulaza za ilegalne migrante koji bježe od siromaštva, sukoba i progona, sa desetinama hiljada dolazaka, uglavnom iz podsaharske Afrike, na Kanarska ostrva u sjeverozapadnoj Africi, prenosi Net.hr.

Prema najnovijim podacima Nacionalnog statističkog instituta, u Španiji živi više od sedam miliona stranaca od ukupno 49,4 miliona stanovnika.

