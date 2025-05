"Obećavam vam - svaka prolivena kap krvi biće osvećena": Pakistanski premijer žestoko prijeti, najavljuje osvetu

Premijer je takođe rekao da je Pakistan dao svoj prvi odgovor i poručio Indiji da je ona započela napade, ali da Pakistan "nije nacija koja ćuti kada je napadnuta".

Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif obratio se javnosti nakon što je Indija izvela vazdušne napade na ciljeve unutar Pakistana i na području Kašmira pod pakistanskom kontrolom. U svom govoru oštro je osudio napade, nazvavši ih "kukavičkim", i naglasio da je Pakistan jasno pokazao da zna kako da brani svoju teritoriju.

Šarif je istakao da je samo sat vremena nakon indijskog napada duž Linije kontrole (LoC), koja razdvaja dvije zemlje, došlo do "neprekidne borbe" u kojoj je, prema njegovim riječima, pakistanska vojska djelovala odlučno i hrabro. "Naši vojnici su oborili neprijateljske avione", rekao je on, misleći na tvrdnje pakistanske vojske da su oborili indijske borbene avione - o čemu indijske vlasti do sada nisu komentarisale.

Premijer je takođe rekao da je Pakistan dao svoj prvi odgovor i poručio Indiji da je ona započela napade, ali da Pakistan "nije nacija koja ćuti kada je napadnuta". Dodao je da je u napadima poginulo 26 ljudi, uključujući žene i djecu, a da je još 46 ljudi ranjeno. Među poginulima, rekao je, bio je i sedmogodišnji dječak koji je ubijen u svojoj kući zajedno sa majkom i bratom. "Stavite ruku na srce. Obećavam vam - svaka prolivena kap krvi biće osvećena", rekao je Šarif emotivno.

(MONDO)